Nigeria wil nepnieuws aanpakken, maar wet ‘criminaliseert’ kritiek op regering

Nigeria moet een voorbeeld nemen aan China als het gaat om regelgeving van internet. Dat zei de vrouw van president Muhammadu Buhari vrijdag. Met haar steun voor recente sociale-mediawetgeving haalde Aisha Buhari zich de woede van haar landgenoten op de hals. De omstreden wet heeft formeel als doel de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

„Je kan niet zomaar vanuit je woonkamer op Twitter gooien dat de vicepresident is afgetreden”, zei Buhari tijdens een congres in Abuja. Vooral de vergelijking met Chinees beleid kwam haar op kritiek te staan: „Als China met 1,3 miljard gebruikers sociale media kan reguleren, dan kunnen wij dat ook.”

China also executes corrupt politicians, Dear Aisha Buhari. If you want to control social media because China does then you should want that too. — Bill Achusim (@BillAchusim) November 29, 2019

De uitspraken waren in het West-Afrikaanse land meteen trending op Twitter, schrijft de Nigeriaanse krant The Punch. „In China hangen ze ook corrupte politici op, gaan we dat hier ook doen?”, aldus een veel gedeelde tweet. Nigerianen uiten met de hashtag #SayNoToSocialMediaBill hun onvrede over de wet. Ook religieuze leiders mengden zich in het maatschappelijke debat. De bisschop van Sokoto noemde de wet al eerder „totalitair”.

De Protection from Internet Falsehood and Manipulation Bill 2019 kwam op 20 november door een tweede lezing in de senaat. Volgens de indieners is de wet nodig om nepnieuws te stuiten. Maar ook om de verspreiding van „buitenlandse ideologieën” te beteugelen, die bijvoorbeeld zou hebben bijgedragen aan de groei van terreurorganisatie Boko Haram. Boetes voor het verspreiden van desinformatie, of het gebruikmaken van nepaccounts kunnen oplopen tot 28.000 dollar. Maar volgens critici wijzen bepaalde clausules er op, dat ook het uiten van kritiek op de Nigeriaanse overheid strafbaar wordt.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwde vorige week dat de wet „kritiek op de overheid criminaliseert”. De passage dat op vormen van haatzaaien de doodstraf staat werd eerder geschrapt uit de wet.