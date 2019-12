Vergroening ECB moet wachten op consensus

Christine Lagarde wil veel. De nieuwe president van de Europese Centrale Bank wil opener communiceren dan haar voorganger Mario Draghi. Ze wil meer vrouwen op hoge posities bij de ECB. Ze wil de verdeeldheid binnen het ECB-bestuur sussen die het gevolg is van Draghi’s extreem ruime monetair beleid en diens solistische leiderschapsstijl. En ze wil het monetair beleid vergroenen.

Niet alles gaat tegelijk, zo viel maandag op te maken uit het eerste optreden van de Française in het Europees Parlement sinds haar aantreden op 1 november. Vooral twee doelstellingen staan op gespannen voet met elkaar: de wens om de ECB klimaatvriendelijker te maken en het streven het bestuur meer op één lijn te krijgen. Het eerste is urgent en vraagt om snelle besluiten, zo vonden althans veel Europarlementariërs die Lagarde ondervroegen. Het tweede vergt juist geduld, luisteren en níet te scherp positie kiezen.

Lagarde had voor haar aantreden gezegd dat ze klimaatverandering een centrale plek wil geven bij de ECB: het thema is „van cruciaal belang voor de missie” van de centrale bank. Maandag liet ze zich in gelijke zin uit. Maar ondanks vele vragen van de afgevaardigden wilde ze niets concreets toezeggen. „Ik run hier niet in m’n eentje de winkel”, zei ze. „Het moet een collectieve inspanning zijn.”

Vrouwen Lagarde hoopt op gezelschap Christine Lagarde hoopt sterk op meer vrouwen binnen het 25-koppige bestuur van de ECB en dat liet ze maandag in het Europees Parlement duidelijk blijken. Momenteel is de ECB-president de enige vrouw naast 24 mannen, zoals onlangs pijnlijk duidelijk werd uit een foto die ze twitterde van het bestuur. „Ik ben erg dol op ze en ik heb erg veel sympathie voor mannen in het algemeen, maar dit is geen normale weerspiegeling van onze maatschappijen”, zei Lagarde. Negentien van de 24 ECB-bestuursleden zijn nationale centrale bankgouverneurs van de eurolanden. Op hun benoeming heeft de ECB geen invloed, maar ze riep Europarlementariërs op om aan te dringen op vrouwelijke opvolgers. „Ik kan zo een lijstje geven met wat namen”, zei Lagarde. Deze week ondervraagt het Europees Parlement een kandidaat voor een ECB-directielid, de Duitse Isabel Schnabel. Zij zou naast Lagarde de tweede vrouw worden binnen het bestuur en dat zou „heel behulpzaam” zijn, zei Lagarde, want als enige vrouw „voelt het tamelijk eenzaam”. „Wat ik zeg is vast niet politiek correct, maar ik spreek nu erg uit het hart”.

Het thema klimaat is in sneltreinvaart op de agenda van centrale banken gekomen. Zij houden toezicht op commerciële banken die kampen met financiële risico’s door de energietransitie, zoals investeringen die moeten worden afgeschreven. Klimaatverandering kan ook effecten hebben op de economische groei. Denk aan het verlies van productiviteit door hogere temperaturen. Maar de ECB draagt zélf ook bij aan het klimaatprobleem, door leningen op te kopen van vervuilende bedrijven. Met de opkoop van schuld van overheden en bedrijven pompt de ECB geld in het financiële systeem om de hardnekkig lage inflatie (nu 1 procent) op te krikken richting het doel van krap 2 procent. Obligaties van onder meer Shell, Gasunie en Daimler staan op de balans van de ECB. Tot dusver beroept de ECB zich op het principe van ‘marktneutraliteit’: duurzame bedrijven mogen geen voorkeursbehandeling krijgen.

Maar de druk op de ECB om fossiele bedrijven uit te sluiten van de opkopen neemt toe. Vorige week drong een groep economen en ngo’s hier nog op aan. En ook De Nederlandsche Bank, tot voor kort strikt verdediger van marktneutraliteit, zit „in een beginnende fase van onderzoek naar de mogelijkheden voor een verduurzaming van het aankoopprogramma”, aldus een woordvoerder.

Dissident Weidmann

Het is duidelijk waar Lagardes sympathie ligt: ze praatte maandag een half uur met vertegenwoordigers van de groep van ngo’s en economen. Maar ze wilde niet toezeggen dat de ECB uit fossiele bedrijven stapt. Ze weet ook dat er sceptici zijn, zoals het Duitse ECB-bestuurslid Jens Weidmann, die onlangs zei dat prijsstabiliteit en niet het klimaat de missie is van de ECB. Lagarde wil Weidmann niet van zich vervreemden. Ze wil de strijdbijl die Draghi tegen Weidmann hanteerde, juist begraven. Draghi walste nogal eens over dissidenten als Weidmann en diens Nederlandse collega Klaas Knot heen.

Om álle 25 ECB-bestuursleden de ruimte te geven om hun visies te ontvouwen, wil Lagarde een officiële evaluatie gaan organiseren van het monetaire beleid, iets wat de ECB voor het laatst deed in 2003. Die zal in de eerste plaats gaan over traditionele monetaire thema’s, zoals het inflatiedoel van vlak onder de 2 procent, dat misschien zal worden bijgesteld. Maar in deze tijden mag ook het thema klimaat bij zo’n brainstormsessie niet ontbreken, vindt Lagarde.