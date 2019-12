Journalisten Bloomberg niet meer welkom bij verkiezingsbijeenkomsten Trump

Verslaggevers Bloomberg niet meer welkom bij verkiezingsbijeenkomsten Trump

Journalisten van persbureau Bloomberg worden voortaan geweerd bij verkiezingsbijeenkomsten van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft het campagneteam van Trump maandag laten weten, aldus persbureau AP. Bloomberg zou volgens het campagneteam „vooringenomen” zijn.

Dit besluit komt een week nadat de steenrijke zakenman Michael Bloomberg, eigenaar van het persbureau, bekendmaakte mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hierna liet hoofdredacteur John Micklethwait weten dat zijn persbureau geen journalistiek onderzoek zal doen naar Michael Bloomberg en zijn rivalen in de presidentsrace. Wel blijft het onderzoeksteam van het persbureau schrijven over de zittende president Trump en zijn regering.

Brad Parscale, campagnemanager van Trump, noemde het een zorgwekkende ontwikkeling. „Als Trumps campagneteam zijn we gewend aan oneerlijke verslaggeving, maar de meeste nieuwsorganisaties kondigen het niet zo publiekelijk aan.”

Micklethwait ontkent dat het persbureau vooringenomen is. „We hebben eerlijk en onbevooroordeeld verslag gedaan van Donald Trump vanaf het moment dat hij zich kandidaat stelde in 2015. Dat zullen we blijven doen ondanks de restricties die zijn team ons oplegt.” Bloomberg was tussen 2002 tot 2013 burgemeester van New York.