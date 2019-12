Trainer Alfons Groenendijk stapt op bij ADO Den Haag

Alfons Groenendijk (55) stapt op als trainer van voetbalclub ADO Den Haag. Dat heeft de club maandagochtend bekendgemaakt. De resultaten onder Groenendijk waren al weken slecht. Dit weekend werd uit bij Heracles Almelo met 4-0 verloren, het tiende verlies van dit seizoen.

Groenendijk gaf zaterdagavond in een interview met Fox Sports aan dat hij zich zou gaan beraden op zijn toekomst. Dat heeft tot de conclusie geleid dat hij zijn werk in Den Haag per direct neerlegt. „Voor de toekomst van ADO Den Haag is het goed als er iets gebeurt”, laat hij op de clubsite optekenen. „Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is.”

Groenendijk had van de clubleiding nog niet weg gehoeven. Volgens directeur Mohammed Hamdi was er nog vertrouwen in zijn functioneren. Assistent Dirk Heesen neemt voorlopig de taak van hoofdtrainer op zich. Groenendijk was na zijn aanstelling in februari 2017 de langstzittende trainer in de eredivisie. Hij is na Jaap Stam (Feyenoord), Robert Maaskant (VVV-Venlo) en Leonid Sloetski (Vitesse) de vierde trainer die dit Eredivisieseizoen niet afmaakt.

In oktober stapte voorzitter Ad Melkert op bij de raad van commissarissen van ADO. Hij had een conflict met de Chinese eigenaren van de club.