Topman Sijbesma volgend jaar weg bij DSM

Feike Sijbesma (60) treedt per februari terug als bestuursvoorzitter van DSM. Dat heeft hij maandag aangekondigd in een video van het chemieconcern. Sijbesma, die de laatste dertien jaar topman bij het bedrijf was, krijgt twee opvolgers: Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze. Waarom hij precies vertrekt, anders dan dat hij een nieuwe uitdaging wil aangaan, meldt Sijbesma niet.

Kippenboeren, vissers, elektronicafabrikanten, bierbrouwers, autoproducenten, farmaceuten, gezondheidsfreaks, de hele wereld kan klant zijn van Koninklijke DSM.

Sijbesma zal zijn opvolgers in elk geval nog tot en met mei bijstaan om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat hij daarna gaat doen is niet bekendgemaakt. De Britse Matchett en Nederlander De Vreeze zaten al in het bestuur als respectievelijk financieel en operationeel directeur. Die functies gaan ze combineren met de bestuurlijke taken van Sijbesma. De multinational uit Heerlen is zich onder zijn leiding vooral gaan toeleggen op productie voor de cosmetische, farmaceutische en voedingsindustrie. Er werken zo’n 21.000 mensen en DSM zet jaarlijks ongeveer 9 miljard euro om.

Sijbesma heeft zich in zijn rol als topman vaak hard gemaakt voor duurzaamheid. Begin dit jaar stelde hij bijvoorbeeld voor dat bedrijven die veel CO₂ uitstoten daar een hogere prijs voor gaan betalen.

Correctie (2 december 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Edith Schippers directeur van DSM is. Zij is sinds begin dit jaar president van DSM Nederland, de Nederlandse tak van de multinational. Deze zin is verwijderd.