Sevn Alias: ‘Gelukkig luisterde ik naar mijn lichaam en een psycholoog’

‘Ik krijg duizenden berichten waarin mensen me vragen om ‘de oude Sevn’. Tot nu toe zei ik altijd dat die niet meer bestond, maar voor één keer kom ik terug met het laatste deel van ‘Twenty Four Sevn’.”

Sevaio Mook, de pas 23-jarige rapper Sven Alias uit Almere snapt de vraag naar zijn oude muziek wel, vertelt hij in de studio onder het kantoor van zijn label. „Fans hebben me op een bepaalde manier leren kennen en houden daar aan vast.”

Sevn Alias denderde in 2015 officieel de hiphopindustrie binnen met ‘Mrowen’ en ‘Ma3lish’, twee ijskoude traptracks, waarin hij het verhaal van de straat verkondigt. Daarna volgde er commerciële successen met radiovriendelijke tracks als ‘Gass’, ‘Patsergedrag’ en ‘In Amsterdam’.

Terugkijkend beschouwt hij dat niet als zijn favoriete nummers. Tegenwoordig weegt hij zijn woorden meer en klinkt zijn muziek volwassener. Hij is verder en vraagt daarvoor begrip. „Mensen vinden meteen dat ik veranderd ben als ik iets uitbreng wat niet in hun straatje ligt. Alsof ik me niet mag ontwikkelen als artiest en als persoon. Ik neem het ze niet kwalijk, niet iedereen groeit even snel.”

Het liefst zou hij de hele dag nieuwe nieuwe flows verzinnen en teksten schrijven. „Het is denk ik te snel gegaan voor mij. Ik lanceerde mijn carrière, ging van WOO HAH! naar Lowlands en bleef ondertussen tracks maken. Ik heb nooit een moment gehad om te reflecteren of om te genieten van wat ik allemaal meemaakte. Dat kwam afgelopen jaar pas, toen ik mijn optreden op Lowlands terugzag op YouTube. Het ging gewoon te gek, man.”

Zeer productieve rapper

Sevn Alias is een van de meest productieve rappers van het land. Aan de lopende band brengt hij EP’s en albums uit. Het artiest zijn werd hem dan ook teveel, zo rapt hij in het openingsnummer van zijn nieuwe album. „Ik werd depressief, maar werkte non-stop; aan muziek, aan optredens en daarnaast rookte en dronk ik veel. Gelukkig ben ik door te luisteren naar een psycholoog én naar mijn lichaam er weer bovenop gekomen. Met blowen ben ik gestopt. Dat was nodig, want op een gegeven moment was ik na één show minimaal drie dagen helemaal gesloopt. Het artiest zijn begon me fysiek op te vreten.”

De vierde in de ‘Twenty Four Sevn'-reeks is een volledig album, terwijl de voorgangers allemaal EP’s waren. Tijdens het gesprek laat hij er trots een aantal nummers van horen. Daarin klinkt Sevn hongerig, op ratelende drumpatronen schudt hij de ene na de andere vindingrijke raptekst uit zijn mouw. „Ik kom van ver (...) de weg die ik belopen heb was lang, maar het lijkt kort”, klinkt het.

Over de eerste ‘Twenty Four Sevn’ zegt hij: „Ik was jong, roekeloos en afhankelijk van anderen. Ik had niks anders dan muziek, maar ik moest echt mensen kennen met beats of met een studio om muziek te kunnen maken. Dat betekende vaak wachten. Toen het lekkerder ging, heb ik een tweedehands microfoon gekocht. Ik denk dat het de beste investering is geweest in mijn carrière. Tegenwoordig heb ik een studio in huis, kan ik mezelf opnemen en werken aan mijn muziek.”

‘Peaky Blinders’ als inspiratie

Als ik hem vraag om zijn favoriete samenwerking van het album op te zetten, begint Sevn te grijnzen. Een paar tellen later klinkt de grimmigste en hardste productie van de plaat; ‘Thomas Shelby’, met een bijdrage van de Engelse Blanco erop. Als een mitrailleur vuren de twee mc’s hun vlammende raps af; in hoog tempo en met een onnavolgbare cadans. De track vernoemde hij naar een personage uit de tv-serie Peaky Blinders. Met zijn hoodie over zijn hoofd knikt hij mee op de maat. Tevreden grijnzend vanonder zijn capuchon: „Voor één keer die oude Sevn, toch?”

Tv-series vormen niet de enige inspiratiebron. In zijn Instagram-bio en in zijn laatste rapsessie op het internetplatform 101 Barz vergelijkt hij zichzelf met Chelsea-voetballer N’golo Kante. Lachend: „Ja, ik zie mezelf als hem. Hij is een harde werker, net als ik. In Engeland is het een gezegde geworden: ‘Work rate Kante’. Zijn energie motiveert me echt.” Wellicht wordt hij zelf een Nederlands equivalent en hebben mensne het over ‘Work rate Sevn’, want hij heeft al weer nieuwe nummer klaarliggen. „En de artiesten op mijn eigen label 1OAK gaan ook hard. Eigenlijk zou ik even moeten rusten, maar daarvoor heb ik te veel mooie plannen in mijn hoofd.”

Twenty Four Sevn 4 is nu uit via 1OAK / Top Notch en te streamen via Spotify. Het album verschijnt ook fysiek.