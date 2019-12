‘Rond mijn 40ste werd alles anders’

in

‘Als investment banker maakte ik weken van tachtig uur. Ik vloog de hele wereld over. Je had altijd de spanning van de deal, en als die succesvol was afgerond werd dat gevierd met een decadent feestje.

„Maar waar ik doordeweeks miljoenendeals sloot, hing ik in het weekend rond in kraakpanden met kunstenaars. Wat me daarin trok? Dat wat zij doen niet doelgericht is. Het doel van kunst is kunst. Ik schreef in mijn vrije tijd, en deze ontmoetingen gaven mij inspiratie.

„Alles veranderde rond mijn veertigste. Ik sprak in Londen op een congres over duurzame energie – mijn specialisatie – en in de zaal zaten ministers en bestuursvoorzitters. Op de tweede dag had ik geen zin in het programma en besloot ik te gaan wandelen. Via de Millenniumbrug kwam ik uit bij het museum Tate Modern. Ik liep naar binnen en kwam in een dansperformance terecht. Ze cirkelden om mij heen en begonnen een monoloog over bij de groep horen. Toen het was afgelopen, dacht ik: shit, ik moet die brug weer over.

„Ik was op dat moment fondsmanager en had een goede baan in het vooruitzicht in Zürich. Maar dat moment in het museum had mij zo aan het denken gezet dat ik wist: deze fase in mijn leven is afgerond.

„Drie dagen later nam ik ontslag. Nu heb ik in mijn werk de perfecte balans gevonden tussen het zakelijke en creatieve. Ik doe advieswerk op uurbasis, ben tantradocent en schrijver: alle drie een derde van mijn tijd.”

uit

‘Toen ik door Thailand backpackte, las ik Nietzsche. Hij zegt: ‘Als je jezelf wilt ontwikkelen, moet je je van alle zwaktes kunnen afschermen. Wees streng voor jezelf.’ Dat staat haaks op tantra: dat gaat over loslaten en in het moment zijn. Over die tegenstelling gaat mijn boek De oneindige Marshmallowtest.

„In de tijd dat ik voor mezelf begon, ontdekte ik ecstatic dance, waarbij ik zonder stimulerende middelen in een roes terechtkwam. En ik ontdekte tantra. Tantra staat voor het open aangaan van alle aspecten in het leven. Ik werd investeerder in de Odessa, een schip voor alternatieve evenementen.

„Ik heb geen behoefte aan een luxe levensstijl. Ik keer mezelf een salaris uit waar ik prima van kan leven en geef verder het liefste geld uit aan theater, boeken en cultuur. Ik ga regelmatig uit eten, en dan liever naar een plek waar ik me fijn voel dan naar een chique tent. Wat ik overhoud investeer ik in het schip.

„Laatst kreeg ik voor het eerst betaald voor een kort verhaal. Honderd keer minder dan wat ik krijg voor mijn geldadvies, maar wel het meest bevredigende resultaat van het afgelopen jaar.”

Netto-inkomen: 3.800 euro (gemiddeld, 3.500 uit adviesbedrijf, tantra 300, schrijven 0) Vaste lasten: woonlasten (hypotheek, g/w/l, vve: 1.200 euro), mobiel/internet/tv (30 euro), verzekeringen (130 euro), auto (0 euro, elektrische auto op BV, bijtelling al van nettosalaris af), boodschappen (400 euro), abonnement (de Volkskrant zaterdag, 15 euro), goede doelen (30 euro), kleding (100 euro), verzorging/wellness (30 euro), horeca (200 euro), reizen (300 euro) dansen en workshops (100 euro) Sparen: wat er over is Laatste grote uitgave: schilderij van Esteban Cabeza de Baca (circa 7.000 euro)