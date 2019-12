Poetin en Xi openen ‘grandioze’ gasverbinding tussen Rusland en China

Een megalomaan project vraagt een indrukwekkend presentatie, zo moeten Moskou en Beijing hebben gedacht, maandag bij de opening van de ‘Power of Siberia’-pijpleiding. Onder toeziend (zij het digitaal) oog van de presidenten Vladimir Poetin en Xi Jinping werd de eerste Russische gasverbinding met zuiderbuur China door de staatsmedia in beide landen met veel tamtam gepresenteerd. President Poetin noemde de verbinding van ‘s werelds grootste aardgasproducent met ‘s wereld tweede economie „een historische gebeurtenis voor de wereldmarkt”.

Xi op zijn beurt feliciteerde de deelnemende arbeiders en zei dat de ontwikkeling van Chinees-Russische betrekkingen een prioriteit is voor beide landen. De Russische staatstelevisie sprak van „een grandioos project dat (..) de afhankelijkheid van Rusland van de Europese markt verkleint. Nu opent zich de hele Aziatische en Pacifische regio”.

De cijfers zijn indrukwekkend: wanneer de 3.000 kilometer lange Power of Siberia op volle sterkte is, zal hij gedurende drie decennia jaarlijks 38 miljard kuub aardgas transporteren. Vanuit twee gasvelden in de Siberische provincies Irkoetsk en Jakoetië loopt de pijp door diepbevroren en grotendeels onbewoonde toendra’s langs de Russische grensstad Blagovestjsjensk naar het noorden van China. Daar vindt het aansluiting op het gasnetwerk van het Chinese staatsbedrijf CNPC. De pijp is het resultaat van een Russisch-Chinese gasdeal ter waarde van omgerekend 370 miljard euro. Geen van de partijen heeft inzage gegeven in afspraken over de gasprijzen.

Vlotte aanleg

Met de monsterpijp wil Rusland de afhankelijkheid van de Europese markt verkleinen, waar Russische projecten geplaagd worden door sancties en geopolitieke bezwaren. De Power of Siberia werd beklonken in 2014, toen de betrekkingen met Europa door de annexatie van de Krim en de Donbas-oorlog op een dieptepunt belandden.

De aanleg van de Chinese pijpleiding ging voor Gazprom stukken vlotter dan die van de Europese Nord Stream 2-pijpleiding via de Oostzee naar Duitsland. Die moet binnenkort gereed zijn, maar liep vanwege politieke tegenwind vertraging op. Oost-Europese landen als Polen en Oekraïne waarschuwen voor een Russisch gasmonopolie, Brussel ligt dwars met regelgeving over het gebruik van pijpleidingen door derde partijen.

Voor China, de zesde gasproducent ter wereld, is de pijpleiding broodnodig om de almaar groeiende economie en bevolking draaiende te kunnen houden. Russisch gas is goedkoper dan vloeibaar gas (lng) dat per tanker aangevoerd moet worden. Er zou volgens persbureau Bloomberg al worden gesproken over een tweede verbinding, the Power of Siberia 2.