Opnieuw tien aanhoudingen in mishandelingen Gorinchem

De politie heeft de afgelopen week nog tien verdachten aangehouden in de zaak rondom de mishandelingen in Gorinchem, waarvan video’s twee weken geleden op sociale media rondgingen. De tien zijn tussen de veertien en zestien jaar oud en komen uit (de buurt van) de Zuid-Hollandse stad. Eerder werden al de vier hoofdverdachten aangehouden, jongens van dezelfde leeftijden.

Volgens de politie maakten de tien gearresteerde jongeren, die gehoord zijn en weer zijn vrijgelaten, „op verschillende manieren” deel uit van de groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mishandeling. „Dat kan zijn het uitdelen van klappen, maar ook gillen, aanmoedigen, filmen of duwen.”

Drie slachtoffers

De vechtpartij en de videobeelden die daarvan werden opgenomen, maakten twee weken terug veel los. Op de beelden was te zien hoe een groep van zo’n vijftien tieners in het Gijs van Andelpark in Gorinchem drie leeftijdsgenoten om de beurt aanvielen, ook toen die op de grond lagen. De aanleiding voor de mishandelingen is vooralsnog niet duidelijk.

De in totaal veertien arrestaties zijn gebaseerd op politieonderzoek waarbij beelden van vier verschillende incidenten met dezelfde dadergroep zijn gevonden. De vechtpartijen vonden veelal plaats in of rondom het Gijs van Andelpark.