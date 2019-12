Olieraffinaderij op Curaçao blijft onder Venezolaans beheer

De olieraffinaderij Isla op Curaçao wordt nog zeker een jaar gepacht door Venezuela. Het contract, dat eind deze maand zou aflopen, is dit weekend verlengd. Dat hebben de betrokken partijen zondagavond laat bekendgemaakt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Onderhandelingen met een mogelijke Amerikaanse koper gaan ondertussen door.

Door de aanhoudende politieke en economische crisis in Venezuela bestond eerder voor de toekomst van ‘de Isla’ als de grootste werkgever van het eiland nog langer onder Venezolaans beheer zou blijven. De uitbater, staatsoliebedrijf PDVSA, is net als de Venezolaanse regering bijna failliet. Volgens persbureau Reuters is de productie van het bedrijf sinds 2016 gehalveerd.

Ontheffing uit Washington

De regering van premier Eugene Rhuggenaath was daarom hard op zoek naar een nieuwe uitbater. Twee vakbonden en oppositiepartijen in het Curaçaose parlement waren er echter niet gerust op dat de Amerikaanse Klesch Group, waarmee sinds september exclusief werd onderhandeld, de werkgelegenheid voor de meer dan duizend Curaçaoënaars kon garanderen en wilden dat de regering toch weer met de Venezolanen ging praten.

Volgens het persbericht is nu een transitieperiode van een jaar afgesproken. Die moet de werkgelegenheid op de Isla garanderen en de onderhandelingen met Klesch meer ruimte geven. Bovendien zijn afspraken gemaakt over herstelwerkzaamheden aan de raffinaderij.

De weg naar verlenging van het contract werd vorige week vrijgemaakt doordat de Verenigde Staten een nieuwe ontheffing voor de handel in op Curaçao bewerkte Venezolaanse olie afgaven. PDVSA – dat te maken heeft met strenge sancties vanuit Washington – moet zich daarbij wel aan strenge voorwaarden houden. Het mag met de op Curaçao bewerkte olie niet meer verdienen dan strikt noodzakelijk om het personeel van de Isla en andere betrokkenen op Curaçao uit te betalen.

Vervuiling

Een deadline voor een akkoord met de Klesch Group, waarmee sinds september exclusief werd onderhandeld, verliep vorige week. De Amerikanen waren bereid tot miljardeninvesteringen in de zeer vervuilende en storingsgevoelige raffinaderij. De bonden en de oppositie waren echter bevreesd voor werkgelegenheid bij het bedrijf en eisten van de Curaçaose regering dat die een baangarantie zou afdwingen.

Curaçao ligt aan de ketting van een land in crisis. De raffinaderij is speelbal van een geopolitiek spel.

Vooral het verduurzamen van de Isla is hard nodig. De raffinaderij is extreem vervuilend en stoot in haar eentje meer zwaveldioxide uit dan alle vijf raffinaderijen in Nederland bij elkaar. Uit een rapport bleek enkele jaren geleden volgens onderzoeksprogramma Zembla dat achttien mensen per jaar vroegtijdig sterven door toedoen van de giftige uitstoot van het bedrijf.