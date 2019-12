NS wil wifi-tracking gebruiken bij zoeken naar zitplaats

Spoorvervoerder NS wil locatiegegevens van de apparatuur van reizigers gebruiken om makkelijker vrije zitplaatsen te vinden in de trein. Tegen dagblad Trouw zegt Chief Udo Oelen van NS, bij het bedrijf verantwoordelijk voor privacy, dat gekeken wordt of dergelijke wifi-tracking rechtmatig is.

Het spoorbedrijf kijkt nu naar het gewicht van de wagons om te bepalen waar nog plek is, maar die ‘zoeker’ is niet nauwkeurig genoeg, vindt Udo Oelen. Volgens hem is het prettiger voor reizigers als zij meer kunnen zitten en is het ook beter voor de veiligheid als „mensen zich over de trein verspreiden”. De NS wil daarom met sensoren in de trein de mac-adressen, de wifi-signalen van bijvoorbeeld mobiele telefoons, tellen.

Meerdere meetsystemen

Het is nog niet duidelijk wanneer de wifi-tracking wordt ingezet, zegt een woordvoerder weten tegen NRC. Het spoorbedrijf heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te toetsen of de methode rechtmatig gebruikmaakt van de mac-gegevens. Het AP laat weten „kritisch” te zijn over wifi-tracking, omdat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. „Het is aan de NS om een te maken of zij met deze verwerking aan de privacyregels voldoen”, laat een woordvoerder weten.

Bij het bepalen van de zitplaatsen in de treinen gaat het NS niet om informatie over individuele reizigers, stelt Oelen in Trouw. Het systeem zal daarom de mac-adressen niet bewaren of registreren. Om de lege plaatsen beter te vinden, wordt ook gekeken of CO₂-gehaltes in rijtuigen een indicatie kunnen geven van hoeveel mensen zich in een wagon bevinden.

Op stations maakt NS al gebruik van wifi-tracking en geanonimiseerde gegevens om de aantallen reizigers en de looproutes in kaart te brengen, zo staat op de website. Daarbij wordt alleen gebruik gemaakt van wifi; het is mogelijk om mobiele apparaten ook via Bluetooth te volgen, maar dat doet NS niet.

Wifi-tracking wordt verder ook door gemeenten ingezet om bezoekers in drukke wijken te volgen. Bedrijven maken er gebruik van om marketing aan te passen op het publiek dat op een locatie aanwezig is.