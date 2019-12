ME ingezet na ongeregeldheden Duindorp, dertien aanhoudingen

De mobiele eenheid is zondagavond laat ingezet in de Haagse wijk Duindorp. Het was onrustig in de woonwijk doordat er brandjes werden gesticht en vernielingen werden aangericht. Bij de politie-inzet is een groep van vijftig man uiteengedreven, laat een woordvoerder van de politie maandag aan NRC weten. Er zijn dertien aanhoudingen verricht.

Sinds zondagmiddag werden meerdere containers, bankjes, afvalbakken en een boom in brand gestoken in Duindorp, meldde Omroep West. Ook werd een bushalte vernield. De politie kon niet bevestigen wat er precies is vernield. De dertien personen die zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten maar worden nog wel verdacht van onder meer openlijke geweldpleging en vernielingen.

De politie kon niet zeggen of de ongeregeldheden te maken hebben met het besluit om komende jaarwisseling geen groot vreugdevuur te organiseren in de woonwijk. De organisatie achter het vuur maakte dit vrijdag bekend omdat het onmogelijk zou zijn aan alle eisen van de gemeente te voldoen.

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al onrustig in Duindorp. Toen werden een container, een dixitoilet en pallets in brand gestoken en een bouwkeet omgegooid, schreef Omroep West. De onrust werd toen veroorzaakt door een groep van dertig tot veertig man.