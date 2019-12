Maximumsnelheid op snelwegen in maart omlaag

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur zal op zijn vroegst in maart ingaan. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag laten weten. De snelheidsverlaging gaat pas in op het moment dat de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst. De verlaging van de maximumsnelheid is een van de maatregelen die het kabinet doorvoert om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Rijkswaterstaat past de borden in één lang weekend aan, tussen donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. Als dit wegens omstandigheden niet door kan gaan, bijvoorbeeld bij slecht weer, dan wordt het uitgesteld naar het weekend van 26 en 30 maart.

Volgens de minister zullen weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe situatie. „Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wanneer de nieuwe situatie in werking treedt en wat de borden langs de weg betekenen”, schrijft Van Nieuwenhuizen. De verlaging van de maximumsnelheid geldt tussen tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds.

De verlaging van de maximumsnelheid is onderdeel van het pakket aan noodmaatregelen die het kabinet in november aankondigde. Het kabinet beloofde onder meer geld uit te trekken voor de sanering van varkensboerderijen. Later deze maand volgt een breder pakket aan maatregelen.