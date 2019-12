Hoger beroep Holleeder ‘gewoon’ behandeld door gerechtshof Amsterdam

Het hoger beroep in het proces tegen Willem Holleeder vanwege meervoudige liquidaties vindt voor het gerechtshof in Amsterdam plaats. Dat is maandag bepaald door datzelfde hof. De verdediging van de 61-jarige Holleeder, in juli veroordeeld tot levenslang, had geprobeerd de zaak van hun cliënt voor een ander hof te krijgen. Dat in Amsterdam was volgens advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz niet meer onbevooroordeeld tegenover Holleeder.

De rechtbank oordeelde in juli keihard bij de veroordeling van Holleeder: „U meent te mogen beschikken over leven en dood van anderen.”

De verdediging heeft een probleem met het feit dat het hof eerder over Holleeder oordeelde, terwijl de crimineel toen formeel helemaal geen verdachte was. In het liquidatieproces Passage concludeerde het hof twee jaar geleden dat Holleeder een van de twee opdrachtgevers was van de moord van crimineel Kees Houtman en dat hij lid was geweest van een criminele organisatie. De rechters in eerste aanleg namen die vaststelling mee in hun veroordeling van Holleeder deze zomer. Daarmee is het oordeel van het Amsterdamse hof in de strafzaak tegen hem mogelijk niet objectief, klonk het.

Aan een verzoek als dat van Janssen en Malewicz wordt alleen meegewerkt als een medewerker van het hof of justitie partij is in een zaak. Daar is nu geen sprake van, heeft het hof in Amsterdam maandag bepaald. De leden van het hof die straks zullen oordelen over het beroep van Holleeder zijn niet eerder betrokken geweest bij een zaak waarin hij werd genoemd, verzekert het hof.