Haribo en Marijke Helwegen winnen Loden Leeuw voor irritantste reclame

Haribo heeft de irritantste televisiereclame van het jaar gemaakt. Het snoepmerk heeft maandagavond de Loden Leeuw voor de vervelendste reclame gewonnen, de prijs die sinds 2002 wordt uitgereikt in het televisieprogramma Radar. In het Haribo-spotje bespreekt een groep netjes geklede mensen in een vergaderzaal met kinderstemmetjes en op een zeer kinderlijke manier een snoepmix van het merk. Haribo kreeg 51 procent van de stemmen.

Ook Marijke Helwegen mag zich de winnaar noemen van de prijs die eigenlijk niemand wil winnen. De actrice heeft met 45 procent van de stemmen de Loden Leeuw voor de „meest irritante BN’er in een reclamespotje” gewonnen met haar optreden in het spotje van het merk SecuStrip. Hierin vertelt de actrice op een overdreven manier over haar angst voor inbrekers.

Haribo won overtuigend. De andere genomineerden, Lampdirect en Hornbach, kregen slechts 30 en 19 procent van de stemmen. In het spotje van Lampdirect vallen een man en een vrouw van de trap, waarna de man met zijn hoofd onder het rokje van de vrouw beland. Deze reclame zou seksistisch zijn. De reclame van Hornbach zou te veel agressie tonen. In een serie spotjes is een man te zien die in zijn gezicht wordt geslagen als hij de beloftes van Hornbach belachelijk maakt.

Ook Helwegen kon op veel stemmen rekenen in vergelijking met haar concurrenten. De andere genomineerden waren Sjaak Swart (hij kreeg 29 procent van de stemmen) en Paul Haenen (26 procent). De voormalige voetballer Swart rapt in een reclame van Toto samen met rapper Donnie over wie Koning Toto is. Acteur Haenen werd genomineerd met zijn optreden in de reclame van PriceWise. Hierin speelt hij een stel - Bob Guttering en Emmy Kapoek - die kibbelen over hun keuze voor energieleverancier.

De Loden Leeuw wordt ieder jaar uitgereikt in het AVROTROS-programma Radar. Kijkers kunnen op de website van het programma reclamespotjes aanmelden. De programmamakers kiezen vervolgens welke spotjes en welke BN’ers genomineerd worden, waarna de kijkers weer kunnen stemmen wie de Loden Leeuw wint. De Loden Leeuw is de tegenhanger van de Gouden Loeki - de prijs voor de beste reclame die in januari wordt uitgereikt.