Franse overheid geeft toch geen boten aan kustwacht Libië

De Franse regering ziet af van de levering van boten aan de Libische kustwacht. Dat gebeurt na aanhoudende druk van non-gouvernementele organisaties die gezamenlijk een rechtszaak aanspanden tegen de overeenkomst, bevestigen medewerkers van het ministerie van Defensie aan persbureau AFP.

Minister Florence Parly (Defensie) had in februari aangekondigd dat ze zes zeewaardige, semirigide opblaasboten van het bedrijf Sillinger aan Libië wilde geven. Ze kreeg daarop veel kritiek van mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, die waarschuwden dat Frankrijk riskeerde „medeplichtig te worden aan mensenrechtenschendingen”. De Libische kustwacht voert veel patrouilles uit langs de kust, een onderdeel van het omstreden ‘Libië-akkoord’ met Italië: zo worden schepen met migranten onderschept voordat zij internationale wateren bereiken. De opvarenden worden naar detentiecentra in Libië (terug)gebracht.

In afgelopen maanden verschenen rapporten van ngo’s en opnamen van onderzoeksjournalisten over de erbarmelijke omstandigheden in de Libische asielcentra en het harde optreden van de kustwacht. In een verklaring die is ingediend bij het hof dat de rechtszaak van de acht ngo’s beoordeelt, stelt het Franse ministerie nu over het besluit: „De situatie in Libië staat de gift van deze boten op dit moment niet toe.” Daarmee doelt het ministerie op de burgeroorlog die al sinds 2011 in Libië woedt. Het ziet evenwel „geen directe link” tussen de te leveren vaartuigen en de acties tegen migranten, zoals de organisaties die schetsen.