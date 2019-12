Even draait de hele wereld om Forum voor Democratie | Binnenhof kan Brussel niet bijbenen

Het partijcongres van Forum voor Democratie liet zien hoe FVD al veel meer dan een partij is. Den Haag houdt de Brusselse wetgevingsmachine nauwelijks bij. De politieke strijd in Suriname heeft met dank aan premier Rutte een Nederlands randje gekregen. En D66’ers lopen de media plat.

BOREALE WERELD: Hij wil „een zuil bouwen”, kondigde Thierry Baudet aan in zijn overwinningspeech na de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Met die zuil vlot het aardig, bleek dit weekend in Barneveld. Op het partijcongres van Forum voor Democratie stond Lange Frans rappend op het podium, fleurden Pete ‘ambassadeur van Trump’ Hoekstra en de conservatieve Belgische oud-staatssecretaris voor asiel Theo Francken het internationale imago op en flyerde Arnold Karskens voor zijn omroep Ongehoord Nederland. Een hecht clubgevoel én een gezamenlijk tegengeluid: zoiets lukte andere anti-establishmentpartijen tot nu toe zelden. „Het is niets anders dan een verandering van cultuur”, vatte senaatsfractieleider Paul Cliteur de ambitie samen. In de peilingen is de partij de ruzie met Henk Otten nog niet te boven, maar in Barneveld draaide even de hele wereld om Forum.

Ottenloze zaterdag: Zelf was de geroyeerde Otten er niet bij, maar zijn geest hing in de ochtenduren nog wel in de congreshal. De dag begon met een algemene ledenvergadering en een financiële terugblik door het nieuwe bestuur. Die was niet voor journalisten toegankelijk, maar aanwezige leden hielden NRC-redacteur Philip de Witt Wijnen van binnenuit op de hoogte. Zo kregen we alle verwijten aan het adres van „de penningmeester” (Otten) mee: dubbel betaalde salarissen, verdwenen contanten, een ontbrekende administratie. Pas toen een lid zich afvroeg of dit niet klonk als een criminele organisatie, werd de toon iets milder. Want Otten mag dan persona non grata zijn geworden, tot een aangifte zal het niet komen.

INVLOEDKATER: Doet de Europese Commissie eigenlijk wel wat Nederland wil? De Tweede Kamer liet het uitzoeken door buitenlandinstituut Clingendael, en dat concludeerde: nee. Dat komt niet omdat de Brusselse instellingen tekort schieten. Integendeel. De EU is zo’n goed geoliede machine, dat de ambities te groot zijn en het Binnenhof vaak het nakijken heeft bij het maken van beleid. In NRC reageren Europese topambtenaren op die beschuldiging. Wat is er mis met een bureaucratie van wereldklasse, vragen zij zich af. Dat is toch juist goed? En als Nederland écht aan Europese invloed wil winnen, zeggen de eurocraten, moeten we om te beginnen eens meer talent naar Brussel sturen: nu heeft de EU nog altijd minder Nederlandse ambtenaren in dienst dan waar Nederland ‘recht’ op heeft.

BOUTA-BOUTADE: In Suriname is het juist Nederland dat van ongewenste invloed wordt beticht. Zijn kersverse veroordeling tot twintig jaar cel voor de Decembermoorden weerhield president Desi Bouterse er niet van dit weekend terug naar huis te keren vanuit China. Duidelijk is dat Bouterse en zijn medestanders hopen dat hij zijn straf ontloopt. En daarbij wijzen ze expliciet of impliciet naar premier Mark Rutte. „Wij zullen als Nederland met grote aandacht volgen of de rechtsgang goed plaatsvindt”, zei Rutte vrijdag, nog voordat het vonnis tegen Bouterse geheel was uitgesproken. Dat was volgens velen op zijn minst een onhandige uitspraak. En volgens de NDP, de partij van Bouterse zelf, hét bewijs dat Nederland de Surinaamse rechterlijke macht 44 jaar na de onafhankelijkheid nog altijd in zijn macht heeft.

GEDRAAG JE: De Tweede Kamer heeft een nieuwe gedragscode, schrijft de Volkskrant. Daarin is dit keer extra aandacht voor ‘het beeld’: een gift aannemen zonder die altijd aan het geschenkenregister van de Kamer te melden mag misschien van de regels, maar welke indruk wekt dat penthouse of die vlucht in dat privéjet? „Als een willekeurige toeschouwer zonder veel omwegen zou kunnen denken dat een bepaalde private omstandigheid van een lid van invloed is op diens stellingname in een publiek vraagstuk, kan het raadzaam zijn omstandigheid in het register te doen opnemen”, luidt daarom de nieuwe vuistregel in de gedragscode.

LIJSTTREKKERSSTRIJDJE: Fractievoorzitter Rob Jetten heeft het klimaatdossier binnen zijn partij overgedragen en loopt zich nu warm om het onderwerp Europa op zich te nemen. In Trouw merkt hij op dat premier Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wel een beetje mogen dimmen met hun strenge Europese begrotingstaal. Hij was niet de enige potentiële toekomstige D66-leider die dit weekend aan het woord kwam. Minister Sigrid Kaag (Handel), die een week eerder op de Nacht van NRC uitsprak dat ze een kandidatuur „serieus overweegt”, was gevraagd om de Preek van de Leek te houden. Die wijdde ze, in de Amsterdamse Singelkerk, aan het thema eenzaamheid. Het was sowieso een D66-rijk weekend, ook op televisie, met Ingrid van Engelshoven bij WNL op Zondag en Stientje van Veldhoven bij Buitenhof – maar zij staan nog niet te trappelen om het leiderschap van de partij over te nemen.

🎧 WAT WIJ LUISTEREN: Al decennialang zwemt de Partij voor de Arbeid tussen de hoge idealen van internationale solidariteit en de pijnlijke praktijk van bestuursverantwoordelijkheid. Lukt het de PvdA om de veren van Rutte II af te schudden? Waarom blijven de sociaaldemocraten experimenteren met harde taal over migranten, om die steeds weer in te slikken? En hoe probeert Lodewijk Asscher zijn imago te verhippen? Je hoort het van Guus Valk, Petra de Koning en Mark Lievisse Adriaanse in de nieuwste aflevering van NRC-podcast Haagse Zaken.

QUOTE VAN DE DAG:

„Er wordt vaak gezegd dat wij alleen de wereld inkomen, en er ook alleen weer uitgaan. Ik vrees dat dit waar is, maar dat wij op onze weg wel verlichting kunnen vinden in elkaar en in God. ”

Niet Gert Jan Segers (ChristenUnie) of Kees van der Staaij (SGP), maar Sigrid Kaag (D66) in de Preek van de Leek.