Europese Commissie begint ‘voorbereidend onderzoek’ naar Facebook en Google

De Europese Commissie is een „voorbereidend onderzoek” begonnen naar het gebruik van persoonsgegevens door techreuzen Google en Facebook. Dat melden CNN en het Franse persbureau AFP.

Met het onderzoek raakt de Commissie de kern van het verdienmodel van de Amerikaanse bedrijven, die data onder meer gebruiken om gericht te kunnen adverteren en zo miljarden dollars te verdienen. Zeker de helft van het totaalbudget van adverteerders wereldwijd eindigt in de zakken van Google en Facebook. De mededingingsautoriteit die verantwoordelijk is voor het onderzoek, uit al langer zorgen over hoe sociale mediabedrijven de enorme hoeveelheden gegevens die zij bezitten, kunnen gebruiken om de groei van kleine concurrenten tegen te gaan.

Lees ook: Online kopen of verkopen? Ga eerst langs Google en Facebook

Marketing

De Commissie heeft vragenlijsten gestuurd naar de sociale media-bedrijven. Bij Google gaan die onder andere over lokale zoekservices en reclame, bij Facebook over marketing en de manier waarop derden toegang krijgen tot persoonsgegevens via apps. Afhankelijk van de antwoorden leidt deze voorbereidende stap mogelijk tot een formeel, diepgravender onderzoek.

Google en Facebook kregen eerder al fikse boetes opgelegd. Zo legde Eurocommissaris van Mededinging Magrethe Vestager de afgelopen twee jaar Google boetes op van in totaal 8 miljard euro. Ook droeg ze de techgigant op zijn werkwijze te veranderen.