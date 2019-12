Duindorp is na brandjes ‘terug bij af’

„Asociaal”, is het eerste dat Bert Pronk zegt. Hij duwt maandagochtend een witte scooter door de straten van Duindorp. Hij zegt: „Ik snap de frustratie, maar dit is niet goed te praten.”

‘Dit’ is de onrust in de Haagse wijk. Nu drie nachten op rij zijn er overal brandjes en opstootjes. De brandweer wordt bekogeld, de ME wordt ingezet om de orde te bewaken. Daarbij werden zondag dertien mensen aangehouden voor vernieling en openlijke geweldpleging, onder wie een kind van negen dat „betrokken was bij het rondlopen met een molotovcocktail”, zo zegt de gemeente.

Als het deze maandagavond weer misloopt, staan de Duindorpers in groepjes te praten. De politie heeft het centrale Tesselseplein afgesloten, een helikopter hangt boven de wijk. Een scooter staat in brand, net als vuilnisbakken. Er klinkt geknal van vuurwerk, de hele wijk ruikt naar rook. Twee mannen in een portiek – ze willen hun naam niet geven – wijzen naar de duinen. „Een groep is zojuist die kant op gerend.”

De meesten in de wijk willen niet praten. Ook op andere dagen niet, als er niets aan de hand is in Duindorp. „Jullie schrijven alleen maar negatieve dingen”, zegt een vrouw met paardenstaart en in een jas met bontkraag.

Dit is een buurt waar buitenstaanders opvallen. Ingeklemd tussen de duinen enerzijds en het Verversingskanaal en de haven anderzijds, is het een dorp in een stad. De snelste manier om er te komen is over de Duindorpdam: daar staan deze maandagavond de politiebusjes.

Op elkaar letten

Duindorp heeft zijn eigen dynamiek. Buurtbewoners letten er op elkaar, weten waar de buurman zijn reservesleutel bewaart en gaan naar binnen als hij een tijd niet is gezien. Soms zijn deuren nog gewoon open. De sociale cohesie is er aanzienlijk groter dan in sommige andere wijken, bleek deze zomer uit onderzoek van het CBS en de gemeente.

Het betekent ook dat er de afgelopen jaren geruchten waren over nieuwkomers die werden weggepest. Omdat ze volgens sommige buurtbewoners voorrang kregen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Omdat ze in de nieuwe koopwoningen aan de duinranden kwamen, of in flats waar de particuliere huren te hoog zijn voor Duindorpers.

Bert Pronk, geboren Duindorper, zegt: „80 procent ken ik hier. Die filmpjes op Facebook, ik kan de gasten er zo uithalen.” Terwijl hij praat, roept een vrouw op een fiets: „Dag buurman.” Pronk woonde met zijn vrouw, kosteres, in een woning naast de gereformeerde Pniëlkerk. Die staat al jarenlang leeg en wordt nu versneld gesloopt – uit angst dat hij ook in brand wordt gestoken. Een van de brandjes maandagavond is op het kerkterrein.

Want dat is de vrees. De onrust op Duindorp zou een voorbode kunnen zijn van de jaarwisseling. Zoals de afgelopen dagen was het in de jaren tachtig ook tijdens Oud en Nieuw in Den Haag: overal brandjes en vernielingen en grootschalige ME-inzet.

ME’ers in Duindorp, deze maandagavond. Foto Sem van der Wal/ANP

Op verzoek van de brandweer werden toen enkele vuren gedoogd – oorspronkelijk zestig, de vreugdevuren in Laak, Escamp, Duindorp en op Scheveningen waren afgelopen jaren de enige overgebleven. Maar dit jaar moesten ze, na de vonkenregen die de laatste toren veroorzaakte, aan de eisen van een evenementenvergunning voldoen. Dat betekende niet alleen een kleinere stapel voor Duindorp en Scheveningen (10 meter in plaats van 45 meter), maar ook een aansprakelijkheidsverzekering, een veiligheidsplan, werken volgens arbo-normen. De bouwers bouwden de hoge torens ongezekerd.

‘Gevraagd naar onmogelijke’

Ad Scherpenzeel, van de Duindorpse bouwers, zei donderdag dat hun werd „gevraagd naar het onmogelijke” en blies het vreugdevuur af. Op Facebook zei de organisatie: „Aangezien wij geen vuur mogen organiseren, gaan wij ons ook niet laten gebruiken ander activiteiten te organiseren om iedereen rustig te houden, deze bal ligt nu bij de gemeente zelf.”

„Ik vrees met grote vrezen”, zegt Bert Pronk. „Hier is niets in de wijk voor jongeren: alles is wegbezuinigd. De afgelopen jaren waren ze dag en nacht op het strand bezig. En iedereen ging kijken: het was fantastisch om te zien.” Een van de mannen in het portiek, betrokken bij de vreugdevuren, zegt: „We hadden twee stappen naar voren gedaan. Nu is Duindorp weer terug bij af.”

Waarnemend burgemeester Remkes zei vorige week zich „niet te laten chanteren” bij het afgeven van vergunningen door het vooruitzicht op geweld. Maandag noemde hij het „onaanvaardbaar” dat de bewoners van Duindorp werden blootgesteld „aan dit soort ongeregeldheden”.