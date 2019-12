Doden door noodweer in Zuid-Frankrijk, helikopter neergestort

Drie reddingswerkers zijn in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een helikoptercrash in de buurt van Marseille. Ze waren onderweg naar het Zuid-Franse departement Var, waar zware regenval afgelopen weekend tot overstromingen heeft geleid. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Door het noodweer kwamen zondag twee mensen om het leven.

In Fréjus werd de eigenaar van een paardenpension meegesleurd door het water toen hij wilde controleren hoe het met zijn paarden ging. Even verderop in Saint-Paul-en-Forêt werd een andere man dood in zijn auto gevonden. Het voertuig was meegesleept door het water en tegen een boom beland. Het is nog onduidelijk of ook de helikoptercrash het gevolg is van de slechte weersomstandigheden. De helikopter verdween kort na het opstijgen van de radar. In Var en Alpes-Maritimes, twee gebieden aan de Middellandse Zee, werd zondag code rood afgegeven.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde zondagavond op Twitter om binnen te blijven en een hogere verdieping op te zoeken. Hoewel de regen afneemt, blijven de scholen maandag in meerdere plaatsen gesloten, meldt persbureau AFP. Zondag werden uit voorzorg ook bioscopen en een winkelcentrum gesloten en het treinverkeer stilgelegd. Ook de voetbalwedstrijd tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain kon niet doorgaan. Een week geleden werd Zuid-Frankrijk ook al getroffen door noodweer, waarbij zes mensen om het leven kwamen.