Zaterdagmiddag herinnerde ik me met een schok(je) dat Forum voor Democratie te Barneveld zou congresseren. Was die door FVD zo gehate NPO misschien toch zo aardig en onbevooroordeeld om het zaakje live uit te zenden? Natuurlijk was ze dat.

Elke spreker in Barneveld bleek qua propagandistische zelffelicitatie een parodie op zichzelf, of het nou Thierry Baudet zelf was, Klaas Wilting, Eva Vlaardingerbroek en al die anderen – en dan te bedenken dat ik de speech van Paul Cliteur heb gemist. Met klimaat en milieu was uiteraard alles kits, maar niet met Nederland en Europa zolang FVD aan de zijlijn moest staan.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra kreeg een gul applaus zodra hij de naam Trump liet vallen. In FVD-kring moet dat een zeer gewaardeerde president zijn. De verering doet me denken aan de bewondering destijds in sommige linkse kringen voor Mao Zedong.

Daarvoor had Lange Frans een zwakzinnig rapnummer opgevoerd, begeleid door Baudet aan de piano. Het moet Cliteur, altijd zo bezorgd over ‘de cultuurzwakte’ van Nederland, pijn hebben gedaan dat de Nederlandse cultuur op zijn congres niet beter werd vertegenwoordigd. Of beschouwen ze bij FVD Lange Frans als de J.C. Bloem van deze tijd met regels als: ‘Het land waar Theo Hiddema de game runt en je Mark Rutte ook een vriendin gunt’?

Maar het werd pas écht grappig, hoe onbedoeld ook, toen de afgedankte talkshowhost Robert Jensen de Amsterdamse politica Annabel Nanninga mocht interviewen. Ik hoop vurig dat dit gesprek voor het nageslacht bewaard zal blijven in het archief van de NPO, want het zegt meer over het geestelijke niveau van die partij dan welk nieuwsitem ook.

„De media is zo links”, joelde Jensen tegen de zaal, „ze hebben hun stukjes al geschreven. Hou gewoon je rug recht, laat je niet klein krijgen door die gasten. Onafhankelijke journalisten, ze werken allemaal voor Belgen! Annabel! Fijn je te zien!”

Nanninga nam moeizaam plaats – twee zwaargewichten, zij het niet in politiek opzicht, tegenover elkaar. „Wat ’n klucht daar in Amsterdam met die Femke Halsema”, riep Jensen, „wat ze daar allemaal uitspoken (…) Het heeft een niveau van belachelijkheid, gevaarlijk dat het die kant opgaat.”

„In Amsterdam halen ze het beeld van Nederland onderuit”, beaamde Nanninga naar aanleiding van het diversiteitsbeleid aldaar, „je mag het niet onderschatten. Amsterdam is de voorhoede van die gekkigheid, als we geen dam opwerpen komt het ook bij u.” Jensen: „Ik woon zelf in Amsterdam. Ik zie het gekkenhuis voor me.”

Je vraagt je af waarom ze zo graag in dat gekkenhuis willen wonen, niet alleen Jensen, maar ook Baudet, Hiddema, Nanninga en Cliteur. Of zouden ze inmiddels Barneveld als een beter alternatief zien?

Maar misschien was het allemaal wel ironisch bedoeld, want dat is de nieuwe vluchtheuvel die Baudet heeft gevonden voor het geval hij al te kwalijke uitspraken heeft gedaan. Hij vertelde erover bij Pauw. Die tweet („Deze man zou moeten worden ontslagen”) over weerman Gerrit Hiemstra was een ‘evident geintje’ geweest. „We worden in Nederland steeds slechter in ironie”, vindt Baudet. Je zou het graag van hem aannemen, ware het niet dat hij in woord noch geschrifte ooit van enig gevoel voor humor of zelfspot blijk heeft gegeven.