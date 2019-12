De hemelval

Herfstgele grove confetti dwarrelt door de lucht en knispert onder onze fietsbanden. Kunnen blaadjes voelen? Volgens mijn kleine filosoof wél, en zijn ze blij als ze herenigd worden met hun familie en vriendjes op de grond. De grond is hun hemel. Ineens is het bos bezield met dappere reizigers die de val naar de hemel aandurven.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl