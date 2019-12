China reageert op Amerikaanse wet: marine en ngo’s doelwit

De Amerikaanse marine mag geen verlofbezoeken meer brengen in de haven van Hongkong en internationale non-gouvernementele organisaties krijgen een sanctie vanwege „slecht gedrag tijdens de protesten in Hongkong”. De maatregelen die het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aankondigde zijn een reactie op de Amerikaanse wet die vorige week van kracht werd ter ondersteuning van de pro-democratiebeweging in Hongkong. China ziet de wet als buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

Door de Chinese reactie mogen officiële bezoeken van de bemanning van Amerikaanse militaire vliegtuigen en gevechtsschepen en verlofbezoeken (zogeheten R&R-bezoeken, ‘rest and recuperation’) niet meer plaatsvinden in Hongkong. De regering in Beijing kan dit besluit nemen omdat ze verantwoordelijk is voor het buitenland- en defensiebeleid van de speciale bestuurlijke regio.

Onder de ngo’s en denktanks die zich volgens China bemoeien met andermans zaken zijn de National Endowment for Democracy, Human Rights Watch en Freedom House. Zij zouden de demonstranten die al maanden in Hongkong de straat op gaan, hebben aangespoord tot „radicale gewelddadige misdrijven”. Met welke strafmaatregelen de organisaties precies te maken krijgen, is onduidelijk. Een aantal van de genoemde organisaties ontvangt directe financiële steun van de Amerikaanse overheid.

Zondag kwamen honderden mensen naar het Amerikaanse consulaat in Hongkong om de VS te bedanken voor Hong Kong Human Rights and Democracy Act, die afgelopen woensdag door president Donald Trump werd ondertekend.