ABN Amro sluit 470 geldautomaten vanwege plofkraken

ABN Amro heeft 470 geldautomaten tijdelijk gesloten vanwege het toegenomen aantal plofkraken. Dat heeft de bank maandag bekendgemaakt. Het gaat om 380 ‘gewone’ ABN Amro-automaten en 90 automaten die de afgelopen tijd zijn omgebouwd tot een Geldmaat.

De bank heeft verschillende types geldautomaten in gebruik. De honderden automaten die nu gesloten zijn, zijn allemaal van dezelfde soort. Volgens ABN Amro is deze soort automaat het „structurele doelwit” geworden van criminele bendes die geld proberen te stelen middels plofkraken. ABN Amro heeft nog zo’n vierhonderd andersoortige automaten die wel in gebruik blijven. Het is onduidelijk wat het verschil tussen de automaten precies is.

In een persbericht schrijft de bank zich ernstig zorgen te maken over het toegenomen geweld. „Bewoners en ondernemers moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom heeft de bank deze noodmaatregel moeten nemen”, zo leest het bericht. Volgens de bank komt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld niet in het gedrang door de sluiting.

Het aantal plofkraken in Nederland is de afgelopen maanden toegenomen. In heel 2018 vonden 42 plofkraken plaats, volgens de laatst beschikbare cijfers zijn er dit jaar al 63 plofkraken uitgevoerd. Overigens lukt het criminelen bijna nooit om daadwerkelijk geld te stelen bij de aanvallen.