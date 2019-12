53 doden door mazelen Samoa, overheid dicht voor vaccinatiecampagne

De mazelenuitbraak in Samoa heeft inmiddels 53 mensen het leven gekost. Dat heeft de overheid maandag bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten worden dagelijks zo’n honderd nieuwe besmettingen gemeld. De overheid blijft donderdag en vrijdag gesloten zodat alle ambtenaren kunnen helpen bij een grootschalige vaccinatiecampagne in de eilandenstaat in de Stille Oceaan.

De meeste dodelijke slachtoffers zijn kinderen, 48 van hen waren jonger dan vier jaar oud. Sinds het begin van de uitbraak begin oktober zijn meer dan 3.700 gevallen van mazelen vastgesteld. Dat betekent dat bijna 2 procent van de bevolking besmet is. In Samoa wonen zo’n 200.000 mensen. De uitbraak is het gevolg van de lage vaccinatiegraad in het land: slechts 31 procent van Samoanen is gevaccineerd tegen de ziekte.

Samoa heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en is begonnen met een grootschalige campagne om kinderen en volwassenen te vaccineren. Hierbij wordt het land ondersteund door onder andere Nieuw-Zeeland en Australië. Tot dusver hebben ruim 58.000 Samoanen een prik tegen de mazelen gekregen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde eerder dit jaar al voor de terugkeer van de ziekte. Het aantal gevallen van mazelen is wereldwijd begin dit jaar met 300 procent gestegen, mede vanwege de ongefundeerde vrees voor negatieve gevolgen van vaccinaties.