14 jaar cel geëist in hoger beroep voor schietpartij salsafeest Best

Tegen een 41-jarige man is maandag in hoger beroep veertien jaar cel geëist voor het doodschieten van de 33-jarige Yassine Majiti na een salsafeest in Best twee jaar geleden. De man werd vorig jaar door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Tegen deze uitspraak ging zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte in hoger beroep.

Op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise bij strandpark Aquabest in Best, ten noordwesten van Eindhoven, ontstonden na afloop van een salsafeest opstootjes. Daarbij werd Majiti van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Majiti zou op de verdachte zijn afgerend maar werd tegengehouden door een beveiliger. De verdachte trok volgens het OM een wapen en schoot gericht op het hoofd van het slachtoffer.

Volgens de verdachte moest hij zich verdedigen en ging zijn wapen per ongeluk af toen hij werd belaagd. Maar volgens het OM is er geen sprake van noodweer omdat Majiti werd vastgehouden door een beveiliger. Ook had de verdachte volgens het OM kunnen vertrekken. Uit camerabeelden zou blijken dat de man het vuurwapen al uit zijn auto pakte voordat sprake was van een ruzie op de parkeerplaats. De advocaat-generaal zegt in een verklaring: „Ik houd er ernstig rekening mee dat verdachte [..] geen bedoeling had om te vertrekken maar integendeel, bij wijze van vereffening, het wapen uit de auto heeft gehaald en op Yassine geschoten heeft zodra deze in zijn buurt kwam.”