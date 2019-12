Veroordeelde Bouterse in Suriname onthaald door aanhangers

De tot twintig jaar celstraf veroordeelde Surinaamse president Desi Bouterse is in de nacht van zaterdag op zondag aangekomen op de luchthaven van Paramaribo. De vrijdag veroordeelde Bouterse werd er onthaald door een grote groep aanhangers, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Bouterse liet op de Johan Adolf Pengel luchthaven weten blij te zijn met de massale opkomst. De schare sympathisanten - met hulp van Bouterses partij NDP gemobiliseerd - verplaatste zich naar Colakreek, waar de president een persconferentie hield om „belangrijke zaken” te bespreken. Daar besprak hij samen met een delegatie van zijn kabinet behaalde resultaten van de handelsmissie naar China. De handelsmissie zou eigenlijk doorgezet worden naar Cuba, maar dat gaat niet door.

Bouterse noemde in Colakreek zijn veroordeling politiek gemotiveerd, meldt persbureau ANP. „We blijven binnen wet- en regelgeving. We respecteren alles en iedereen. Politiek moet met politiek worden beantwoord.” De president gaat over de kwestie overleggen met deskundigen en de top van De Nationale Assemblee. Bouterse bedankte de naar schatting 1.500 aanhangers voor hun aanwezigheid op het late tijdstip. „Ik geloof niet dat er andere organisaties zijn die leden hebben met zoveel liefde voor hun organisatie.”

Lees ook deze reportage: ‘Misschien gaat president Bouterse meneer Bouterse wel gratie geven’

Decembermoorden

Bouterse werd vrijdag onverwacht door de krijgsraad van Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden. Als machtigste man van het leger was hij in 1982 verantwoordelijk voor het ombrengen en martelen van vijftien politieke tegenstanders, zo luidde het vonnis.

Volgens de president en zijn partij is er sprake van een politiek proces, aangestuurd door Nederland. Bouterse ontkent schuld en gaat tegen de uitspraak in beroep, dat nog jaren kan duren. Pas na veroordeling in dat beroep volgt een eventuele celstraf.