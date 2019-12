Twee Nederlandse producties winnen belangrijke mediaprijs

Twee Nederlandse mediaproducties, een documentaire over kunstenaar Peter Greenaway en een NPO-webserie, hebben zondag een belangrijke internationale mediaprijs gewonnen. De Gouden Roos wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Europese digitale, televisie- en radioproducties.

Van de zes kanshebbers in de categorie Kunst waren er drie Nederlands. Uiteindelijk was het de documentaire The Greenaway Alphabet van Saskia Boddeke die met de prijs ervandoor ging. De serie #tagged, gemaakt door de NPO en uitgezonden op YouTube, gaat over jongeren en hun (onbedoelde) smartphonegebruik. De serie, in het Engels Swipe genaamd, won in de categorie Sociale media.

Er was nog een Nederlandse productie genomineerd in de categorie Kinderen en Jeugd, maar de NTR-jeugdserie Van vader naar moeder wist de nominatie niet te verzilveren.

De Gouden Roos voor beste drama ging tijdens de uitreiking in Londen naar de Amerikaans-Britse serie Chernobyl. De Britse komiek Ricky Servais kreeg een oeuvreprijs uitgereikt.