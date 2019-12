Tien doden bij vuurgevecht tussen politie en bende in Mexico

Bij een hevig vuurgevecht in de Mexicaanse staat Coahuila zijn zaterdag zeker tien mensen om het leven gekomen. De veiligheidsdiensten vermoeden dat het om bendeleden van de groep Cártel del Noreste gaat. Ook vier agenten zijn gedood, meldt persbureau Reuters zondag.

Volgens de gouverneur van de grensstaat worden meerdere mensen nog vermist. Het vuurgevecht vond plaats in Villa Union, een stadje met ongeveer drieduizend inwoners. Een gewapende groep zou het stadje hebben bestormd en overheidsgebouwen onder vuur hebben genomen. Daarop ontstond een vuurgevecht met de autoriteiten.

Op beelden die op sociale media circuleren zijn in brand gestoken voertuigen te zien en een gemeentekantoor dat is doorzeefd met kogels. Veiligheidsdiensten hebben wapens in beslag genomen. Zij zullen de komende dagen nog in Villa Union blijven.

Trump

Eerder deze maand doodden bendeleden drie vrouwen en zes kinderen die naast een Mexicaans ook een Amerikaans paspoort hadden. De Amerikaanse president Trump stelde deze week dat hij van plan is de Mexicaanse bendes aan te merken als terreurorganisaties. De Mexicaanse president Andrés López Obrador wees daarop elke buitenlandse hulp bij het bestrijden van de bendes af. Volgens hem is Mexico prima in staat de kartels zelf aan te pakken.

Onder Obrador heeft het aantal geweldplegingen in het land een record bereikt. Dit jaar werden tot nu toe 29.000 moorden gepleegd, vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 28.900.