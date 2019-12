Radio 538-dj Daniël Lippens geschorst vanwege roekeloos rijden

Radio 538-dj Daniël Lippens is zondag voor onbepaalde tijd geschorst door zijn werkgever, meldt persbureau ANP. De radiopresentator livestreamde vrijdag hoe hij van Hilversum naar Amsterdam reed. In een nauw straatje raakte hij een fietser, die viel. Op de beelden is bovendien te zien dat hij ook een andere fietser en een voetganger op een haar na raakt. Lippens geeft vervolgens de andere weggebruikers de schuld van de confrontaties.

Een woordvoerder van Radio 538 zegt tegen ANP „zowel de rijstijl van Daniël Lippens als het livestreamen tijdens het rijden” sterk af te keuren. Lippens is zaterdag aangesproken op zijn acties en heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden. De aangereden fietser raakte niet gewond, wel raakte zijn fiets beschadigd. Lippens heeft deze schade vergoed.

Tegen De Telegraaf zei de 30-jarige dj van zichzelf geschrokken te zijn: „Ik zag de video en toen pas besefte ik me dat de verkeerssituaties die ik op dat moment had ervaren, heel anders zijn gegaan. Toen ik het terugzag, wist ik dat ik hartstikke fout zat.” Tegen de krant zegt Lippens ook een „opfriscursus” autorijden te gaan doen.

De beelden van de autorit zond Lippens live uit via het gamingplatform Twitch. Hier is de video inmiddels verwijderd, maar delen van het filmpje zijn nog te vinden op videoplatform Dumpert.