Premier Malta kondigt aftreden aan na vermoedens betrokkenheid moord

De in opspraak geraakte premier van Malta Joseph Muscat zal in januari aftreden. Dat zei hij zondagavond in een toespraak op staatstelevisie. De premier zal zijn Arbeiderspartij vragen een „proces op te starten” om een nieuwe partijleider en premier te kiezen. Dit moet op 12 januari gebeuren, in de dagen die volgen zal Muscat officieel aftreden.

De positie van de 45-jarige Muscat kwam de afgelopen weken onder druk te staan toen bekend werd dat verschillende leden van zijn regering betrokken lijken te zijn bij de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Caruana schreef over corruptie in de Maltese politiek en kwam in 2017 om door een aanslag met een autobom.

De kabinetschef van Muscat Keith Schembri trad deze week af nadat hij werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Ook de minister van Toerisme Konrad Mizzi legde zijn functie neer. Christian Cardona, de minister van Economische Zaken, zette zichzelf op non-actief. De drie mannen ontkennen iets met de moord te maken te hebben.

Lees ook: Moord op journalist bedreigt nu de regering in Malta

Zakenman Fenech zou opdrachtgever zijn

Ook Muscat ontkent alle betrokkenheid. In zijn toespraak stelde hij dat het onderzoek naar de moord nog loopt en „niemand boven de wet” staat. Hij verwees naar de arrestatie van de prominente zakenman Yorgen Fenech, die afgelopen zaterdag werd aangehouden. Volgens Muscat wordt Fenech verdacht van het bestellen van de moord.

Caruana schreef geregeld over Fenech en zijn zakelijke activiteiten. De journalist beschuldigde zijn bedrijf 17 Black onder meer van het doen van illegale betalingen aan Maltese politici. Fenech ontkent alle aantijgingen.

Muscats Arbeiderspartij heeft een grote meerderheid in het parlement. Dit betekent dat de nieuwe partijleider de functie van premier hoogstwaarschijnlijk kan overnemen zonder dat er verkiezingen uitgeschreven hoeven te worden.