Politie Den Haag: geen aanwijzingen terroristisch motief steekpartij

De 35-jarige verdachte van een steekpartij in Den Haag had vermoedelijk geen terroristisch motief. Daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden, meldt de politie zondag. Wat het motief achter de mesaanval van afgelopen vrijdag dan wel was, is nog onduidelijk.

Bij het steekincident op de Grote Markt in Den Haag raakten drie minderjarigen gewond. De verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd zaterdagavond aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. De precieze toedracht van het steekincident is nog onduidelijk, schrijft de politie. De man wordt verhoord.

De drie slachtoffers - een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 16-jarige meisje uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp - werden later op de avond uit het ziekenhuis ontslagen. De slachtoffers kenden elkaar niet.