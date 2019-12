Oud-chef-dirigent Concertgebouworkest Mariss Jansons overleden

De vooraanstaande Letse dirigent Mariss Jansons is zaterdag in Sint Petersburg overleden. Dat meldt het Weense Philharmonisch Orkest zondag. Jansons, onder meer tien jaar lang chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, is 76 jaar oud geworden.

Jansons had al langer een zwakke gezondheid en kampte met hartproblemen, in oktober was het voor het eerst in een half jaar tijd dat hij weer dirigeerde. De Let was erelid van de philharmonie in Wenen. „We associëren hem met een hecht artistiek partnerschap van vele decennia en een diepe persoonlijke vriendschap.” De Letse minister van Buitenlandse Zaken condoleerde via Twitter nabestaanden en fans. Edgar Rinkēvičs bedankt hem voor „zijn toewijding en liefde voor de muziek, positieve energie en inspiratie”.

Jansons, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, begon in 1998 bij het Concertgebouworkest. In 2004 werd hij de zesde chef-dirigent van het orkest. Tien jaar later, in het seizoen 2014-2015, legde hij zijn functie neer. Hij werd bij zijn afgescheid geroemd om „zijn kunde, inzet en betrokkenheid” en was geliefd bij zowel musici als luisteraars. Jansons won vele prijzen.

De Let was de zoon van een operazangeres en een dirigent en groeide op in Sint Petersburg, waar hij viool en directie studeerde. Na zijn studies dirigeerde hij diverse orkesten in Rusland, Zweden en de Verenigde Staten. Naast zijn werk als chef-dirigent in Amsterdam was Jansons gelijktijdig chef van het Symfonieorkest van de Beierse Omroep (BRSO). Zijn contract daar zou tot 2024 lopen.