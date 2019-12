Noa Lang is een beetje een aparte vogel, een beetje eigenwijs

Het werd niet de wedstrijd van de veel besproken ‘tandem’ Hakim Ziyech-Quincy Promes. FC Twente tegen Ajax werd de wedstrijd van Noa Lang, de twintigjarige aanvaller uit Capelle aan den IJssel die het eerste deel van zijn voetballeven rondliep bij Feyenoord. Lang maakte bij zijn debuut in de basis een hattrick – als eerste Ajacied sinds Henk Groot in 1959.

FC Twente zal zich even oppermachtig hebben gevoeld in de vrieskou van de Grolsch Veste. De najaarszon deed de rijp van het stadiondak naar beneden druppelen, de supporters warmden hun handen aan bakken koffie en broodjes beenham. Maar boven de nul graden zou het deze zondag niet komen in Enschede.

Na twintig minuten spelen stond de club die dit jaar terugkeerde in de eredivisie met 2-0 voor tegen Ajax, tot ongeloof van de 30.000 toeschouwers. Twente ging zelfs de rust in met een kleine voorsprong (Lang maakte na een halfuur 2-1). Dat was dit seizoen nog weinig ploegen gegeven tegen Ajax.

Maar wie gelooft in ‘Angstgegners’, zal FC Twente als zodanig kwalificeren wanneer de Amsterdammers in Enschede op bezoek komen. De laatste vijf wedstrijden in de Grolsch Veste wist Ajax niet te winnen. De laatste overwinning dateerde van 2013, het jaar waarin Noa Lang Varkenoord verruilde voor De Toekomst. Hij verkoos de jeugdopleiding van Ajax boven die van Feyenoord.

Lang werd onder de rook van de Kuip geboren, maar een Ajacied is hij altijd geweest. Zijn vader Jeffrey is voor Ajax en ook met oud-profvoetballer Nourdin Boukhari deelt hij de liefde voor de Amsterdamse club.

Samen met zijn moeder Manon ging hij kijken als Boukhari met Ajax in de Arena speelde. Na afloop rende hij naar hem toe voor een knuffel, maar ook om te laten zien dat hij zijn stiefvader was. In zijn jaren bij Feyenoord durfde Lang gerust naast Boukhari met een Ajax-shirt op de tribune in de Kuip te gaan zitten.

Hij was een ongeduldige jongen die vooral geduld moest hebben, vertelt Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop in Enschede. Er is veel concurrentie in de voorhoede van Ajax. Nu David Neres voor de rest van dit jaar met een knieblessure uitgeschakeld is, en sinds woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille ook Zakaria Labyad, krijgt Lang een kans.

Energie en bravoure

Techniektrainer Coen van der Hoeven kent hem al sinds zijn zevende. Hij zag hoeveel energie en bravoure Lang in de wedstrijden in Lille en Enschede stopte. Buiten het seizoen om, in de zomerse voorbereiding en in de winterstop, komt Lang „onderhoudend trainen” bij Van der Hoeven. De eer hem nog altijd dingen te leren of geleerd te hebben, wil hij niet. Acties maken, afwerken – het gaat puur en alleen om oefeningen waar Lang plezier in heeft.

Bij Van der Hoeven trainde Lang met oud-Feyenoorders als Terence Kongolo en Tonny Vilhena. Jongens die vier of vijf jaar ouder zijn. „In vaardigheid deed hij nooit voor ze onder”, zegt de techniektrainer. „Op dat vlak valt hem sowieso niet veel meer te leren. Wel in keuzes maken in het veld bijvoorbeeld.”

Gevraagd naar het karakter van Lang, begint Van der Hoeven te lachen. „Dat weet iedereen wel toch? Hij is een beetje een aparte vogel, is een beetje eigenwijs. Sommigen zullen het arrogant noemen. Ik hou er wel van. Hij zegt wat-ie denkt.” Maar dan moet je het nog wel zien waar te maken, voegt hij eraan toe. „Anders zijn er genoeg mensen om je neer te sabelen, zeker in de voetbalwereld.”

Beelden van Noa Lang op een training bij Coen van der Hoeven:

Snelheid met én zonder bal

Met drie doelpunten was Lang in Enschede in ieder geval de opvallendste speler van Ajax. Na zijn treffers in de eerste helft, zorgde hij vijf minuten na de rust voor de gelijkmaker en na zeventig minuten voor 4-2, uit de kluts. Tussendoor scoorde invaller Klaas-Jan Huntelaar, die er diep in blessuretijd ook nog 5-2 van maakte.

Lang had nog heel wat te leren, moest volwassen worden, vertelt Ten Hag. „Noa’s kracht is snelheid met én zonder bal. Dat weet hij nu steeds beter in te zetten.” En misschien wel het belangrijkste, volgens Ten Hag: Lang kan nu beter omgaan met teleurstelling. Niet alleen als hij weer eens op de bank moet plaatsnemen, ook als er dingen misgaan op het veld.

Moeilijk was het wel, geduldig blijven als je zo dicht bij je droom bent, vertelt Lang na zijn hoofdrol tegen FC Twente. Vooral aanvoerder Dusan Tadic was er vaak om hem daarmee te helpen.

Zijn geduld levert Lang deze zondag in ieder geval de wedstrijdbal op, die hij mee naar huis mag nemen vanwege zijn hattrick. Nonchalant stuitert hij er wat mee als hij wegloopt.