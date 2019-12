Max Verstappen sluit Formule 1-seizoen af als derde

Max Verstappen sluit dit raceseizoen af als derde. Met een tweede plek in de afsluitende race van het Formule 1-seizoen zondag in Abu Dhabi wist de Limburger de derde plek in het eindklassement zeker te stellen. De 22-jarige rijder van Red Bull begon de race vanaf de eerste startrij.

De Brit Lewis Hamilton, rijdend voor Mercedes, won de laatste race, zijn 84ste zege in zijn F1-carrière en de elfde dit seizoen. De 34-jarige Hamilton verzekerde zich begin november al van de wereldtitel. De coureur, die toen met een tweede plek van de Grote Prijs van de Verenigde Staten al zoveel punten had dat hij niet meer in te halen was, is voor de zesde keer wereldkampioen geworden.

De derde plek in de Grote Prijs van Abu Dhabi was voor Charles Leclerc, het 22-jarige racetalent rijdend voor Ferrari. Helemaal zeker is die plek nog niet, diskwalificatie dreigt na een vlak voor de start ontdekt probleem met de tankinhoud van de racewagen.

Hamilton, die vanaf plek een was vertrokken, finishte 16,7 seconden voor Verstappen. Die vormde tijdens de wedstrijd geen gevaar voor de Brit. In de eerste ronde, na een niet al te beste start, verloor Verstappen zijn tweede plek aan Leclerc en moest op jacht om de Ferrari-bolide weer in te halen. In de 32ste ronde, van de in totaal 55 rondes tellende wedstrijd, lukte het de coureur van Red Bull uiteindelijk. Daarna reed Verstappen de race uit en gaf zijn tweede plek niet meer op.

