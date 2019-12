Lang helpt Ajax aan uitzege bij FC Twente

Noa Lang heeft Ajax zondag aan een uitzege op FC Twente (2-5) geholpen. De aanvaller scoorde tijdens zijn eerste basisoptreden in de eredivisie driemaal.

Lang kreeg een kans in de basisformatie omdat David Neres en Zakaria Labyad voorlopig geblesseerd zijn. Ajax verloor tegen FC Twente nog een buitenspeler. Clubtopscorer Quincy Promes moest halverwege de eerste helft met een kuitblessure naar de kant. Promes is de topscorer van Ajax, met tien treffers in de eredivisie. Hij scoorde ook al vier keer in de Champions League. Ajax sluit op 10 december de groepsfase van de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen Valencia.

Ajax startte slap en keek al na 19 minuten tegen een achterstand van 2-0 aan. Keito Nakamura schoot FC Twente schitterend op voorsprong, na slordig balverlies van Hakim Ziyech. Aitor Cantalapiedra tekende voor 2-0, na slecht verdedigen van Noussair Mazraoui.

Lang tekende voor de 2-1 en 2-2. Hij maakte ook de 2-4. Invaller Huntelaar maakte het derde en vijfde doelpunt van Ajax. Later op zondag nemen Feyenoord en PEC Zwolle het tegen elkaar op. (ANP)