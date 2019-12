Johnson: nog 74 terroristen vervroegd vrijgelaten

Usman Khan, de man die vrijdag een terreuraanval pleegde in Londen, is niet de enige veroordeelde terrorist in het Verenigd Koninkrijk die vervroegd is vrijgelaten. Volgens premier Boris Johnson zijn er nog 74 andere terreurverdachten vroegtijdig vrijgekomen, zij zullen opnieuw door de autoriteiten worden doorgelicht. Dat heeft premier Boris Johnson zondag tegen de BBC gezegd.

Het Britse ministerie van Justitie startte daarom dit weekend met het opnieuw bekijken van de zaken nadat de 28-jarige Khan in het centrum van Londen twee mensen had gedood. Hij stak op voorbijgangers in met een mes en werd door omstanders overmeesterd. Voor de aanval zou Khan een rehabilitatieprogramma hebben gevolgd. Drie mensen raakten bij de aanval gewond, zij liggen nog in het ziekenhuis. Khan werd eerder vastgezet omdat hij een gevaar voor de samenleving was. Ten tijde van de aanslag zou Khan een enkelband hebben gedragen, meldt The Guardian.

Lees ook: Aanslagpleger Londen met narwaltand overmeesterd door veroordeelde criminelen

Khan was al een aantal jaren bij de autoriteiten in beeld omdat hij samen met twee anderen een aanslag had willen plegen op de London Stock Exchange, het parlementsgebouw en prominente politieke figuren. Hij werd in 2012 veroordeeld en zou in ieder geval acht jaar celstraf moeten uitzitten. Daarna zou de reclassering bepalen of hij vrij mocht komen, schrijft de BBC. Khans straf werd later verlaagd, waardoor hij in december 2018 op vrije voeten kwam.

Verkiezingsagenda

Met nog anderhalve week tot de verkiezingen te gaan, is de vervroegde vrijlating van Khan een inzet van de campagne geworden. Johnson pleitte dit weekend voor zwaardere straffen. Bij een veroordeling voor terreur zijn hoge celstraffen of is zelfs levenslang gepast, aldus de premier. Minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken bekritiseerde via Twitter een Labour-politica: „Door wetgeving doorgevoerd door uw regering, konden gevaarlijke terroristen na het uitzitten van de helft van hun straf al vrijkomen. [...]”

Oppositieleider Jeremy Corbyn stelde dat dit wat hem betreft per situatie en persoon bekeken moet worden. Volgens de Labour-leider schort het bovendien aan het gevangenissysteem zelf, dat onder de Tories te lijden zou hebben gehad onder bezuinigingen.