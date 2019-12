Duizenden Polen demonstreren tegen ontmanteling rechtsstaat

In 105 Poolse dorpen en steden is zondag gedemonstreerd tegen de ontmanteling van de rechtsstaat, meldt persbureau Reuters. Duizenden demonstranten gingen de straat op om zich uit te spreken tegen politieke bemoeienis en intimidatie door leden van de conservatieve regeringspartij PiS. Rechters die kritiek hebben op besluiten van deze partij worden veelvuldig lastiggevallen via (sociale) media en op de werkvloer tegengewerkt.

Een van de demonstranten was rechter Pawel Juszczyszyn. Hij werd vorige week geschorst nadat hij kritiek had geuit op de juridische hervormingen die de regering heeft doorgevoerd. Volgens Juszczyszyn ondermijnen de hervormingen de onafhankelijkheid van het rechtssysteem in Polen. De rechter riep zijn collega’s zondag op om zich te verzetten:

„Laat je niet bang maken. Wees onafhankelijk. Wees moedig. Wees sterk. [...] Ik hoop dat het recht en eerlijkheid uiteindelijk zullen overwinnen.”

Onder de nieuwe regels moeten rechters onder meer verplicht met pensioen op hun 65ste. Alleen president Andrzej Duda kan een uitzondering maken en bepalen of iemand langer mag doorwerken. Critici vrezen dat Duda hiermee te veel invloed kan uitoefenen op wie er recht spreekt in het land. De president zelf stelt dat de hervormingen nodig zijn om het rechtssysteem efficiënter te maken.