De landstreek de Karoo, in de Noordelijke Kaap-provincie van Zuid-Afrika, is een droog gebied: deze halfwoestijn heet niet voor niets 'land van de dorst' in de lokale taal van de originele bewoners. Maar in de afgelopen vier jaar is vrijwel geen regen gevallen. Ook niet uit de wolken die zich op deze foto samenpakken boven het land bij de stad Graaff-Reinet.

Foto Mike Hutchings/Reuters