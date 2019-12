China boos op VN-commissaris om ‘ongepaste inmenging’ Hongkong

China heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet zondag beschuldigd van ongepaste inmenging in de situatie in Hongkong. Dat meldt persbureau AP. Bachelet riep dit weekend op tot een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie in de stad.

Volgens China zal de oproep van Bachelet „demonstranten aanmoedigingen om meer extreem geweld te gebruiken”, meldt de South China Morning Post. De Engelstalige krant publiceerde dit weekend een opiniestuk van Bachelets hand. Daarin riep zij de regering van Carrie Lam op tot een „betekenisvolle, inclusieve” dialoog met de bevolking van Hongkong.

Het vertrouwen onder de demonstranten kan alleen worden hersteld, zo schrijft Bachelet, als er een onpartijdig juridisch onderzoek komt naar de aanklachten van „excessief politiegeweld”. Dat laatste is ook een van de eisen van de betogers, die sinds juni de straat op gaan om te demonstreren tegen het regime van China. Wat begon als demonstraties tegen een omstreden uitleveringswet aan het land, mondde uit in protesten tegen de invloed van Beijing op de semi-autonome regio.

Bachelet is niet de enige buitenlandse politicus die zich mengt in de kwestie rondom Hongkong. Honderden demonstranten gingen zondag naar het consulaat van de Verenigde Staten om het land te bedanken voor de steun in de politieke strijd tegen China.

Zondag werd er in Hongkong opnieuw gedemonstreerd, daarbij waren duizenden mensen op de been. De autoriteiten zetten opnieuw traangas in tegen de betogers.