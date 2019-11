Zoektocht naar overlevenden aardbeving Albanië gestaakt, dodental 51

Reddingswerkers in Albanië zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden van de aardbeving die het land dinsdag trof. Het dodental is opgelopen tot 51, meldt persbureau Reuters zaterdag. Premier Edi Rama zei in een persconferentie niet te verwachten dat er nog lichamen onder het puin worden gevonden.

De beving met een schaal van 6,4 was volgens persagentschap AP een van de zwaarste ooit in het land. Naast de tientallen doden liepen rond de tweeduizend mensen verwondingen op. In hoofdstad Tirana zijn 1.465 gebouwen ernstig beschadigd, in het nabijgelegen Durres 900. Vierduizend mensen zijn dakloos geworden. Een groot deel van hen is opgevangen in nabijgelegen hotels.

Donderdag waren er nog naschokken in Albanië. In sommige delen van het land is voor dertig dagen de noodtoestand afgekondigd. Volgens persbureau AP is de verwoesting in Albanië zo groot omdat veel gebouwen in het land op een onveilige manier gebouwd zijn. Er is veel corruptie in de Albanese bouwindustrie. Een nieuwe wet is in de maak die regelt dat architecten of investeerders tot vijftien jaar cel kunnen krijgen als ze bouwnormen overtreden.