Weer terreuraanslag op Londense brug: drie doden

De Britse politie heeft vrijdagmiddag een man doodgeschoten, die was uitgerust met een namaakbomgordel en mensen met een mes had aangevallen. Twee van zijn slachtoffers raakten dodelijk gewond.

De Britse veiligheidsdiensten spreken van een terreuraanslag en maakten in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend dat de dader de 28-jarige Usman Khan is. Hij werd in 2012 veroordeeld voor een aan islamitische terreur gerelateerd misdrijf en werd ongeveer een jaar geleden vrijgelaten op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen.

Het incident vond plaats op London Bridge, een brug die naar het financiële hart van de Britse hoofdstad leidt. In juni 2017 was dezelfde brug ook al het toneel van een terroristische aanslag, terwijl in maart van dat jaar op een andere brug, Westminster Bridge, eveneens een aanval plaats had.

Op beelden in de Britse media is te zien hoe enkele omstanders de verdachte probeerden te overmeesteren. Een aantal van hen raakte daarbij gewond. Ze wisten zijn mes af te pakken. Daarop arriveerde de politie, die de man doodschoot.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zei eerder dat meerdere mensen ernstig gewond waren geraakt. Over een motief is nog niets naar buiten gebracht. Voor zover bekend handelde de man alleen. Volgens Khan wordt er niet naar andere verdachten gezocht.

Kort voor 14.00 uur lokale tijd werd een steekincident bij de brug gemeld. Daarop rukten politie en brandweer uit. Veel mensen vluchtten in paniek naar nabijgelegen gebouwen. De brug en de omgeving werden geëvacueerd en afgezet. De omgeving bleef ook ’s avonds afgezet. Het station London Bridge, een druk spoorwegknooppunt vlakbij, ging in de loop van de avond weer open.

Premier Boris Johnson bedankte vrijdagavond alle hulpdiensten en omstanders voor hun „moed”. Hij was vooral vol lof over de burgers die de aanvaller hadden overmeesterd. Hij zei dat zij „het allerbeste vertegenwoordigen van ons land”.

Op de drukke brug in het centrum van Londen vond al eerder een terreuraanslag plaats. Twee jaar geleden reden op die plek drie mannen in op voetgangers. Gelijktijdig vonden er op de naburige Borough Market mesaanvallen plaats. Bij de aanslagen kwamen acht mensen om het leven, bijna vijftig anderen raakten gewond. Drie aanvallers, die ook bij die gelegenheid namaakbomvesten droegen, werden destijds door de toegesnelde politie doodgeschoten.

De Britse autoriteiten hadden juist eerder deze maand het dreigingsniveau voor terroristische aanslagen verlaagd van ‘hevig’ naar ‘substantieel’. De Londense politie kondigde vrijdagavond aan dat ze voorlopig extra zal patrouilleren.