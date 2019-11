Onze puberzoon lijkt ietsje te vol van zichzelf te worden. We proberen hem dus wat waardering voor de mensen om hem heen bij te brengen. De afgelopen tijd heb ik zelf veel steun ervaren in een lastige situatie. Dit weekend heb ik een hele stapel koekjes gebakken om iedereen te bedanken. Mijn zoon komt op de geur af. Ik leg hem uit waarom onze keuken is veranderd in een boter- en suikerhemel. Hij omhelst me en proeft even. Dan een compliment: „Mama, jij maakt echt de beste koekjes van de wereld.” Missie geslaagd, denk ik nog. Hij loopt terug naar zijn kamer en voegt toe: „... èn de beste kinderen”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019