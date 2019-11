Veroordeelde Bouterse keert zondag terug naar Suriname

De Surinaamse president Desi Bouterse, die vrijdag werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij de Decembermoorden (1982), keert zondag terug naar Suriname. De Nationale Democratische Partij (NDP) treft voorbereidingen om hem te ontvangen op het nationale vliegveld van Suriname. Zijn vrouw roept aanhangers op naar de luchthaven te komen.

De president was op staatsbezoek in China toen de krijgsraad in Paramaribo vrijdagmiddag het vonnis voorlas. Legerleider Bouterse wilde volgens de rechter zijn politieke tegenstanders in 1982 „elimineren”. Volgens de krijgsraad is de president schuldig aan het medeplegen van moord. De president, die betrokkenheid altijd heeft ontkend, gaat volgens zijn advocaat in hoger beroep. Bij zijn terugkeer zondag wordt hij niet direct gearresteerd, omdat geen gevangenneming is gelast.

Meer militairen veroordeeld

Behalve hoofdverdachte Bouterse werden vrijdagmiddag nog zes andere militairen veroordeeld voor betrokkenheid bij de vijftien moorden. Zij kregen straffen van vijftien en tien jaar cel. In totaal stonden zeventien mannen voor de krijgsraad, de overige verdachten werden vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen alle verdachten twintig jaar gevangenisstraf geëist.

In de krant De Ware Tijd noemt de ondervoorzitter van de NDP de rechtszaak een „politiek strafproces”. Naar verwachting zullen aanhangers van de partij zich al zaterdagavond verzamelen om naar het vliegveld af te reizen; Bouterse komt zondagochtend (lokale tijd) aan. Eigenlijk zou de president na China ook een bezoek brengen aan Cuba, maar dat gaat dus niet door. Voor veel mensen kwam het moment van de uitspraak van de krijgsraad onverwacht.