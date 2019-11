Prominente Maltese zakenman aangeklaagd om moord journalist

jDe prominente Maltese zakenman Yorgen Fenech is zaterdag in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid, meldt persbureau AP.

De 38-jarige Fenech, die vorige week werd gearresteerd toen hij het land probeerde te verlaten op een jacht, ontkent de aantijgingen. Hij is een van de rijkste mannen van Malta en is eigenaar van een bedrijf dat een energiecentrale op het eiland exploiteert. Ook bezit hij meerdere hotels en casino’s. Door iemand die eerder in de zaak aangehouden werd, werd hij genoemd als opdrachtgever van de moord op Caruana.

Onderzoeksjournalist Caruana (53) schreef over corruptie in de Maltese politiek en stond op het punt een schandaal te onthullen toen haar auto twee jaar geleden werd opgeblazen door een bom. Er zijn verschillende mensen gearresteerd in de zaak, onder wie drie mannen die het explosief geplaatst zouden hebben.

Regeringscrisis

Inmiddels verkeert de Maltese regering in crisis. Verschillende leden van de regering lijken betrokken bij de moord op Caruana. De kabinetschef van premier Josphet Muscat trad deze week af nadat de politie hem gearresteerd had voor betrokkenheid bij de zaak. Niet lang daarna legde de minister van Toerisme zijn functie neer. De minister van Economische Zaken stelde zichzelf dinsdag op non-actief. Alle drie ontkennen ze iets met de moord te maken te hebben.

Volgens internationale persbureaus kondigt mogelijk ook premier Muscat dit weekend nog zijn aftreden aan. De premier is sinds 2013 in functie.

