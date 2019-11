Neergestoken tieners Den Haag geen bekenden van elkaar

De drie slachtoffers van het steekincident op vrijdagavond in Den Haag zijn een jongen van 13 uit Den Haag, een meisje van 15 uit Alphen aan den Rijn en een meisje van 15 uit Leiderdorp. De politie heeft zaterdag laten weten dat de tieners elkaar niet kennen. Naar de dader van het incident wordt nog gezocht.

De jongeren werden neergestoken op de Grote Markstraat, een winkelstraat in het centrum van de stad. Dat gebeurde iets voor 20.00 uur, in de buurt van het warenhuis Hudson’s Bay. De minderjarige slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen en zijn later op de avond ontslagen.

Volgens de politie handelde de verdachte alleen, de toedracht van de steekpartij is nog niet bekend. Vrijdagavond werd in eerste instantie een signalement van de verdachte verspreid, maar dat is weer ingetrokken omdat het niet zou kloppen. Op het moment van het steekincident waren veel mensen op straat. De politie hoopt dat getuigen zich melden maar heeft nog geen nieuw signalement verspreid.