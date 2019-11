Jaguarundi is geen katje

Tijdens een ommetje met haar broer ontdekte een Argentijnse vrouw een dode kat, met daarnaast twee levende kittens. Een verwilderde huiskat met haar kroost, vermoedde de vrouw, en nam de jonge poesjes mee naar huis. De één was zo zwak dat hij niet overleefde, maar de ander werd groter en sterker. Na twee maanden nam de vrouw Tito – zoals ze de kat had genoemd – mee naar de dierenarts, en ontdekte toen dat ze geen kat in huis had gehaald, maar een jaguarundi: een kleine, wilde kat. Daarop bracht ze Tito naar een natuurreservaat. Daar wordt hij nu geobserveerd en daarna uitgezet in het wild. Het gebeurt wel vaker dat wilde katten voor huiskatten worden aangezien: in september nam een Amerikaanse vrouw per ongeluk een jonge lynx mee naar huis.

Naam: jaguarundi of wezelkat Wetenschappelijke naam: Herpailurus yaguaroundi Leefgebied: in het zuiden van de VS, en in Midden- en Zuid-Amerika, vooral in dichtbegroeid gebied vlak bij water. Eet: vooral vogels en kleine zoogdieren Uiterlijk: langgerekt lijf, tot 70 cm. Spitse snuit, marterachtig. Korte poten, egaal grijs- of roodbruin van kleur. Opvallend: heeft geen nauwe verwanten in de familie der katachtigen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019