Islamitische zwartekousenclubs nog altijd alom aanwezig

Toch bijzonder, hoezeer Nederland haar best deed om de meest extreme, orthodoxe varianten van de islam in het zonnetje te zetten in het zogenaamd ‘multiculturele’ tijdperk. Zo was er die Klokhuis-aflevering in 1996 over de ramadan. Presentator Jeroen Kramer ging op bezoek bij een islamitisch gezin. De redactie koos niet een normaal, seculier – ja, daar zitten ook mensen bij die vasten – islamitisch gezin uit. Nee, Klokhuis ging voor een Milli Gorüs-gezin.

De letterlijke vertaling van ‘Milli Gorüs’ is Nationale Visie. En dat vat de ideologie goed samen: een cocktail van islamitisch fundamentalisme en Turks nationalisme. Plus antisemitisme uiteraard. Alsof een zwartekousenkerk en de neonazi’s van de NVU zouden fuseren, zeg maar.

Met boeken als de Protocollen van Zion in de hand riep Milli Gorüs oprichter Necmettin Erbakan (1926-2011) zijn volgelingen op te strijden tegen de Joodse samenzwering om Turkije te verdelen. Erbakan had ook een veelbelovende jonge protégé: Recep Tayyip Erdogan. Die heeft het inmiddels geschopt tot president van Turkije.

Afijn, het Klokhuis zette in 1996 dus een Milli Gorüs-gezin in het zonnetje: Jeroen Kramer vastte een dagje mee. Het begint in de vroege uurtjes. Voor zonsopgang, als het gezin samen met Kramer aan tafel gaat. De moeder des huizes is ingepakt. Niet met een gewone hoofddoek, maar met een türban. Die werd vanaf de jaren zestig door meneer Erbakan opgelegd aan zijn vrouwelijke volgelingen. De türban bedekt het hele haar en is inmiddels niet meer uit het Turkse straatbeeld weg te denken. En ja, daaronder schaar ik ook de Turkse apartheidwijken in Nederland.

Terug naar het Klokhuis: de moeder des huizes zegt niks maar dient het eten op. Met twee tienerdochters, ook ingepakt. De man des huizes heeft een baard en spreekt amper Nederlands. De beelden tonen een muf islamitisch zwartekousengezin dat op geen enkele manier binding heeft met de Nederlandse samenleving, behalve dat de dochters naar school gaan. Kramer probeert het nog vrolijk te spinnen. Gewoon lekker multicultureel voor de argeloze jeugdige Hollandse kijker.

Sindsdien is de Milli Gorüs-beweging alleen maar meer in het zonnetje gezet in Nederland en kon ze haar tentakels ongestoord uitspreiden. Moskeeën, scholen, culturele organisaties, media. Allemaal betaald met uw belastinggeld.

Daar bleef het niet bij. Milli Gorüs was ook officieel gesprekspartner van de Nederlandse overheid. Jawel, voor de ‘integratie’. Net als bijvoorbeeld de Gülen-beweging. Meneer Gülen heeft nu bonje met meneer Erdogan, maar vroeger waren het beste vrienden. Ideologisch verschillen ze nauwelijks van elkaar, deze invloedrijke voormannen. Erdogan komt voort uit de fundamentalistisch-islamitische, patriarchale, homofobe, antisemitische, antiseculiere Milli Gorüs-beweging. Gülen komt voort uit de fundamentalistisch-islamitische, patriarchale, homofobe, antisemitische, antiseculiere Nurcu-beweging. Er waren nog twee andere gesprekspartners voor de integratie: de fundamentalistisch-islamitische, patriarchale, homofobe, antisemitische, antiseculiere Süleymanci-beweging. En het fundamentalistisch-islamitische, patriarchale, homofobe, antisemitische, antiseculiere Diyanet.

Ik schrijf ‘was gesprekspartner’, want dankzij uw columnist, in een vorig leven Tweede Kamerlid, gaat de huidige minister van Integratie, Wouter Koolmees (D66), niet meer overleggen met deze organisaties in de context van integratie. En ja, daar ben ik best wel een beetje trots op.

Welnu, waarom moet dit allemaal in deze column? Dat moet omdat ik – net als u – onlangs een e-mail heb gekregen. Dat ik weer tot 31 december een andere private zorgverzekeraar kan kiezen. Als vrome zorgconsument ben ik daarom natuurlijk gaan googlen. En ik zag meteen een mooie deal:

„Uw zorgverzekering via Milli Gorüs Nederland en Zilveren Kruis. 2302 anderen sloten deze verzekering af. Bereken hier uw voordeel.”

Zilveren Kruis-klant, u heeft nog een maand.

Zihni Özdil is historicus en schrijft wekelijks een column op deze plaats

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019