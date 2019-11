Doden uit koeltruck Grays allemaal terug in Vietnam

De stoffelijke resten van alle 39 mensen die omkwamen toen ze per koelwagen Engeland probeerden te bereiken, zijn weer terug in hun thuisland Vietnam. Zaterdag kwamen zestien lichamen en zeven urnen aan op de luchthaven van Hanoi, meldt de Vietnam News Agency.

De lichamen werden eind oktober ontdekt in de Engelse plaats Grays. Het ging om 31 mannen en 8 vrouwen van 15 tot 44 jaar oud. Van het vliegveld in de hoofdstad worden de doden overgebracht naar de streken waar zij vandaan kwamen, vooral in het noorden en midden van het land. De eerste zestien doden kwamen woensdag aan, de eerste uitvaarten waren donderdag.

Een van de doden die zaterdag aankwamen is de 19-jarige Bui Thi Nhung, schrijft persbureau AP. Honderd familieleden en dorpsgenoten wachtten de ambulance op waarmee haar kist naar haar thuisdorp Do Thanh werd vervoerd. Daar is ze thuis opgebaard - zondag wordt ze begraven.

Smokkelaars

De Vietnamezen in de koelwagen hadden smokkelaars duizenden, soms tienduizenden euro’s betaald voor hun reis via onder meer Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Sommige families moesten zich ook in de schulden steken om de 44,1 miljoen Vietnamese dong (1.730 euro) op te brengen die het vervoer van de lichamen minimaal kostte. Anderen kregen hulp van liefdadigheidsinstellingen of via crowdfunding.

Tien mensen die bij de mensensmokkel betrokken waren zijn aangehouden. Een van hen is de 25-jarige Noord-Ierse chauffeur van de vrachtwagen.