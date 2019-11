Dus Sinterklaasje Dijkhoff, die uitsluitend cadeautjes voor zichzelf koopt, wil de politiek uit. Hij heeft het expres zo bont gemaakt dat zijn fractie niets anders kan doen dan hem hardhandig de Kamer uit flikkeren. Sterker nog: ik ga ervan uit het partijbestuur inmiddels heeft besloten dat deze Brabantse steunfraudeur niet langer lid mag blijven van de VVD. Klaasje zal opgelucht ademhalen en keihard terugrijden naar Breda. Met minimaal 150. En de eventuele boete kan hem niks schelen. Die betaalt hij graag van dat gestolen wachtgeld. Krijgt de staat toch nog iets terug van deze oplichter. En in zijn stamcafé zal hij grappen dat hij dacht: Wacht! Geld! En dat hij daarna graaiend toesloeg. Hierna zal de hele kroeg bulderen van het lachen en volgt een rondje van onze Klaas.

Zal Mark Rutte zich Klaas volgend jaar nog kunnen herinneren? Of zal hij dan stamelen: „Dijkhoff? Dijkhoff? Nee, die naam zegt mij niks!” Om vervolgens te verklaren dat hij ‘geen herinnering’ heeft en die herinnering ook niet kan faken als hij die niet heeft. Een kleine alzheimertest bij zijn huisarts lijkt mij geen overbodige luxe.

Als het zo doorgaat wordt de vroemvroempartij met louter botsautootjes een tragisch splintertje. Ik denk dat er een penetrante zweetlucht hangt in de zaaltjes waar ze de komende weken vergaderen over hun toekomst. Ondertussen bulderen Thierry en zijn kompaan Hiddema dankbaar van het lachen en raden ze Henk Otten aan als opvolger van de verstoten Klaas.

Die vergaderzweetlucht is misschien wel net zo erg als dezer dagen bij RTL en de fijnzinnige productiemaatschappij Blue Circle, die samen een door henzelf gestimuleerde aanranding in beeld brachten en daar ook nog eens een olijke voice-over en een vrolijk muziekje onder zetten. Ze hebben in de montagestudio zitten joelen en juichen toen een meneer de string van een laveloze dame trok. Dat was nou net de bedoeling! Dat willen de kijkers zien!

En nu riep een zogenaamd diep verontwaardigde RTL-directeur Peter van der Vorst, inmiddels getooid met een hip Willem-Alexanderbaardje, dat het schande is wat er is gebeurd. Ik was het zowaar met de goede man eens, maar dacht ook: dit is toch dezelfde Peter van der Vorst die ik ooit met zwaar verslaafde kneuzen op mijn televisie zag zeulen? Dat is toch die commerciële engerd die maar doorfilmde terwijl een gedrogeerde zielenpiet riep dat hij op moest rotten! Waarom deed onze Peter dat toen? Omdat hij de junk in kwestie wilde redden? Of toch iets met kijkcijfers? Ik weet alleen dat ik toen dacht: Wat een leedsouteneur! Trap hem je huis uit! Hang hem in Ruinerwold een paar dagen aan een plafond!

Maar goed: mooi dat de goede man tot dit inzicht is gekomen. Misschien laat hij zich komende januari scherp interviewen door Eva Jinek. Eva laat niet gauw los!

Ondertussen heb ik nog een wijze tip voor de directie van dat vieze Blue Circle. Voordat ze met het schaamrood op hun kaken terugtreden! Verlos jullie perschef van zijn jokkebrokbaantje. Het liegen ging die lieve jongen zo slecht af. Je zag hem langzaam sterven terwijl hij stotterend stond na te bauwen wat jullie hem hadden opgedragen. Misschien is dit een leuke nieuwe baan voor Klaas Dijkhoff! Die kan het allemaal geen reet schelen. Die zegt gewoon dat Blue Circle nergens de wet overtreden heeft en dat die domme mevrouw zelf vrijwillig dronken was geworden en dat de hitsige stringtrekker vond dat mevrouw d’r onderbroek te strak zat en haar dus wilde bevrijden en dat hij op haar ging liggen om haar te beschermen tegen te opdringerige beelden en dat er een muziekje onder zat om het voor de kijker enigszins draaglijk te maken en die voice-over was gewoon een geintje. Zo doet Klaas dat!

Soms staar ik radeloos voor me uit. Zoveel valse honden in de kennel. Ik klamp me wanhopig vast aan de beelden van Hakim Ziyech en het Marokkaanse jongetje in Lille. Of krijgt dat kereltje een levenslang stadionverbod? Dan blijft Klaasje lekker zitten? Ik word gek!

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019